哈通社阿斯塔纳电，据文学城消息，当地时间6月2日，亚历山大舒尔金在北加州家中去世，享年88岁，死于肝癌。舒尔金一生研制出超300种精神药物，包括著名的摇头丸。每次合出新药，他先在自己和妻子身上试，再邀朋友来一起尝试，据说他曾有过4000多次致幻体验。

亚历山大舒尔金1925年6月17日出生在美国加州伯克利。著名药理学家、化学家和药物开发者。舒尔金是世界上发明精神性药物最多的科学家。他本人也亲自尝试这些药物中的200到250种，记录下各种人体反应，被人称为"疯狂科学家"。这些药物中，就包括了后来让人谈之色变的"摇头丸"。

1912年，默克公司在研制另一种合成物时，得到了一种副产品MDMA。当时，默克公司正有系统地生产合成化学物质，大规模地申请专利。他们以为这种药物可以在人类健康方面有着巨大的潜力。

一战爆发后，这些药物在士兵中被当作兴奋剂，却产生了严重的副作用。很快，它就被放弃了，没有人再去研究它，也很少有人知道它。

1976年，舒尔金发展出了一种新的合成方式。他发现，MDMA跟某些肉豆蔻植物内的成分类似，都有影响脑波的作用。在他的建议下，奥克兰的精神心理医生泽夫开始首次接触MDMA，在自己的对话治疗中充当小剂量辅助药物，并慢慢将之介绍给了美国全国各地的几百位精神心理医生。一直到上世纪80年代，这种药物成为美国心理治疗师最广泛使用的药物。

上世纪80年代中期，MDMA被列入美国的管制药物名单。然而，它已经风行一时，最初是德州达拉斯的酒吧，然后是各种同志酒吧、电音酒吧，慢慢地又渗透到主流人群中。上世纪90年代，锐舞电音出现之后，MDMA以"摇头丸"之名，开始在年轻人甚至高中生中蔓延起来，很快变成美国最广泛使用的四种非法药物之一，也成为世界上最广泛使用的合成精神性药物。