新疆集中宣判一批涉暴恐案件

哈通社阿斯塔纳电，据新华网消息，新疆维吾尔自治区高级人民法院在５日召开的新闻发布会上公布：６月５日，乌鲁木齐、阿克苏、喀什、和田等六地州市人民法院一审对２３案８１名刑事被告人集中进行了公开宣判，分别以组织、领导、参加恐怖组织罪，故意杀人罪，放火罪等依法判处各被告人死刑、无期徒刑及有期徒刑。其中９名被告人被判处死刑，３名被判处死刑缓期两年执行。

在这２３起案件中，涉组织、领导、参加恐怖组织罪，故意杀人罪、放火罪，非法制造、储存、运输爆炸物罪，抢夺枪支罪、故意伤害罪的有１３案６８人，制作、传播暴恐音视频，涉煽动民族仇恨、民族歧视罪、传授犯罪方法罪的有１０案１３人。 在庭审过程中，新疆各级法院始终坚持以事实为依据，以法律为准绳，注重发挥刑罚的惩戒教育和预防犯罪作用，在对恐怖组织的首要分子、骨干分子依法严惩的同时，根据案情对罪行较轻、危害不大、能认罪悔罪者、有自首立功情节者等依法予以从轻或减轻处罚。同时，各地法院依法公开审判，邀请社会各界代表、各族群众旁听庭审，依法保障被告人的辩护权、使用本民族语言文字诉讼权，依法保障辩护人、其他诉讼参与人的诉讼权利。 自治区高级人民法院负责人表示，公开审判和公开宣判表明人民法院严厉打击暴恐犯罪的坚决态度，各级法院将坚定不移地坚持严打方针，依法从重从快打击暴恐等危害国家安全、严重危害公共安全等犯罪，同时将坚持依法公开宣判，及时回应社会各界的关注，震慑犯罪，教育群众，鼓舞引导社会正能量。