中国广汇能源购哈萨克斯坦油田 有望获进口权破垄断格局

哈通社阿斯塔纳6月6日电，据人民网援引证券日报报道，近日，有消息称，中国广汇能源公司申请的原油进口经营资质和配额有望获批，这让一直被该领域拒绝的中国民企颇为兴奋。

有分析师称，如果该公司拿到上述资质，则意味着中国原油进口的"玻璃门"被冲破，三桶油石油垄断有望破局。

此外，广汇能源也在申请石油勘探资质。还需要注意的是，有消息称，中国国家能源局最快有望于6月份向多家企业颁发石油勘探开发资质牌照，发放数目或达5个。

业内认为，之前一直对民资保持封闭的上游才是油气行业的核心领域，上游勘探开发环节的开放对于油气改革来说意义重大。如果真能向民企放开石油勘探资质，将打破上游被垄断的的格局。

原油进口权限破冰

昨日，有消息称，中国广汇能源申请原油进口经营权与配额已获得中国国务院批准，但正式批文目前还没有下发到公司。

有广汇能源人士称，尽管公司申请的原油进口资质和配额获批可能性非常大，但批准文件仍未到手，公司方面也在耐心等待中，一旦拿到，公司将第一时间发布公告。

今年2月份，广汇能源曾发布公告称，控股子公司新疆广汇石油有限公司根据已获得的境外油气资源及勘探开发能力，正在申请原油非国有贸易经营权及相应配额，但最终审批手续仍在办理过程中。

如果广汇能源获得原油进口权，将是中国第一家获得该资质的民企。 卓创资讯分析师陈晴向《证券日报》记者表示，这意味着中国原油进口的"玻璃门"被冲破，三桶油的石油垄断将破局。

根据中国现有相关政策，原油进口分国营贸易和非国营贸易两种，拥有国营贸易经营权的企业目前只有5家，具有原油进口资质的企业，主要是三大油企的关联公司，以及中化工集团、珠海振戎。

目前共有22家中国企业拥有原油非国营贸易经营资质，2012年-2014年中国对这部分贸易的配额是2910万吨/年。但这些配额的年完成量数字则没有公布。同时，进口原油需要有中石油或中石化的排产计划才能通关并获得铁路运力。

值得注意的是，2013年，中国广汇能源下属子公司通过海外收购等方式，获得了哈萨克斯坦斋桑油气区块原油资源量11.639亿吨，以及哈萨克斯坦南伊玛谢夫油气项目原油储量2.1亿吨。

陈晴表示，虽然目前对于广汇能源进口原油进入中国国内后如何经营尚无定论，但考虑中国民营企业油品升级步伐落后和原料缺口大、产能利用率低等问题，预计广汇能源的进口原油将有部分流入地方炼厂。

上述广汇能源人士也表示，在拿到进口权和配额的初期，公司将同中国国内炼厂进行合作，销售这些海外原油，而销售对象主要是正在等待中国松绑进口原油使用资格的地方炼厂。

陈晴则认为，如果此次原油进口资质落实，可直接将其拥有的海外油气资源运回中国国内，意味着广汇能源将形成从上游勘探到下游销售的全能产业链。

油气改革延伸至上游

需要注意的是，日前，有消息称，中国新疆目前已划分三大油气块供地方及民营企业招投标。而中国国家能源局最快有望于6月份向多家企业颁发石油勘探开发资质牌照，发放数目或达5个。 这意味着中国国内具有资质企业数量将在现有4个的基础上翻番，油气改革也从中下游延伸至垄断程度最高的上游。

由此来看，广汇能源申请石油勘探资质的消息并不是空穴来风。而实际上，如果有5家企业获得石油勘探资质，这等于放开了上游油气领域，之后还会有更多中国民企可以争取此资质以进入被垄断已久的上游。

中投顾问能源行业研究员宛学智曾在接受《证券日报》记者采访时称，目前中国在油气勘探开采方面亟待开拓整个产业的上游环节，上游勘探开发环节的开放对于油气改革来说意义重大，之前一直对中国民资保持封闭的上游才是油气行业的核心领域，上游破冰之后将会给中下游带来更大的利益。

尽管中国市场期待上游逐渐放开，但是，多位接受《证券日报》记者采访的业内人士均认为，由于80%的上游资源都被中石油垄断，目前开放油气上游领域的难度较大，以混合所有制的形式来操作的可能性更大。

不得不提的是，6月3日，中石油董事长周吉平在召开的党组扩大会议上提出要加大改革创新力度，在油气上中下游领域全面深化与新疆的合资合作。

分析师认为，在中石油推行混合所有制改革的背景下，广汇能源作为新疆的能源企业，参与区块合作的可能性较大。如果真能向民企放开石油勘探资质，将打破上游被垄断的格局。