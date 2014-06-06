乌克兰新总统打算用三个月时间来解决乌克兰的危机

哈通社阿斯塔纳6月6日电，据俄新网6日报道，当选乌克兰总统的波罗申科拟用3个月时间来解决乌克兰的危机，他将在宣誓就职仪式上介绍其有关解决乌危机计划，就职后首次访问他希望是反政府中心--顿巴斯地区。这是周五俄罗斯《生意人报》援引波罗申科周围人士消息报道的。

波罗申科打算在其6月7日宣誓就职仪式上介绍他有关解决乌克兰危机的和平计划和提出广泛特赦。波罗申科表示还将建议实施地方分权。他称正在就制定这项计划同欧盟、美国和加拿大在举行谈判。

据波罗申科周围人士向该报表示，"在介绍完自己的改革计划后，总统很快将以新的身份实施第一次访问。访问路线已宣布为顿巴斯"。

乌克兰外交部前第一副部长亚历山大•恰雷向该报表示，在解决危机计划中将"画出三条路线"：达成国内一致的和平方式；日内瓦或更具代表性模式的国际对话的议程；同俄双边谈判的议程的具体措施。恰雷表示，在国际对话框架下，波罗申科希望美俄之间在政治方面达成妥协，布鲁塞尔和莫斯科之间在经济方面达成妥协。

恰雷解释道，"只有考虑到所有这三个组成部分，才能实现紧张局势的缓解和解决乌克兰内部以及围绕它的问题"。