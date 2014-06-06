世界能源格局正在“变脸” 美国或将成为石油输出国

哈通社阿斯塔纳6月6日电，据中国经济网5日报道，世界能源格局正经历着一次大变革，新技术应用带来的"页岩气革命"以及全球地缘政治的变化，对世界能源格局正在产生着至关重要的影响。

首先，"页岩气革命"对世界能源格局的影响已经呈现，随着新技术更为广泛地应用，其冲击力将更为强烈。 在页岩气开采方面，美国无疑是领跑者。近10年来，美国依靠水力压裂法、水平钻井法两项成熟技术和完善的管网设施，大大降低了页岩气开发成本，一举成为世界上第一个实现页岩气大规模商业性开采的国家，2009年取代俄罗斯成为世界最大的天然气生产国。从目前来看，美国页岩气成功的商业开发对世界能源格局至少产生了两方面重大影响：一是美国对国外能源依存度大大降低，美国传统能源供应链不得不重新洗牌。作为世界第一大经济体，美国对国际市场能源需求的变化影响巨大，传统供应商不得不寻求新买家。不仅如此，有页岩气垫底，美国改变能源政策也有了底气。据报道，美国政府日前对外放风，有意放松自1975年以来实施的石油出口限制。美国从石油进口国变成石油出口国，对国际石油市场的冲击可想而知。 其次是美国示范作用初现，全球对页岩气的大规模开发可能成为现实。在页岩气开发初始阶段，高成本和对环境的影响是制约全球页岩气大规模开发的两大因素。随着开发技术日臻成熟，目前开采页岩气的成本已降至与开采普通天然气大体相当的水平，从而使全球大规模开采成为了可能。 英国在开发页岩气资源上也紧跟美国的步伐，并首选美国推崇的水力压裂法。据当地媒体透露，卡梅伦政府正计划不惜砸出重金，为英国大规模开采页岩气铺路。与此同时，英国页岩气探明储量也传来利好消息，英国地质调查局证实，在南部肯特、苏塞克斯、萨里和汉普等4个郡发现大型页岩气储备。此前，地质调查局还在英国北部地区发现巨型页岩气储备，足可以让英国用上40年。专家指出，英国将可能成为继美国、加拿大之后又一个对页岩气实施大规模商业开采的国家。 据估算，全球页岩气资源约为456万亿立方米，主要分布在北美、中亚、中国、拉美、中东、北非和前苏联地区。随着越来越多国家实施商业开发，页岩气将成为世界能源市场上不可轻视的新军。 再次，当前国际政治格局的变化对世界能源格局的影响已经显现。冷战结束后，美国建立起了单极世界。种种迹象表明，目前这一格局正在被打破。俄罗斯是世界重要的石油、天然气出口国，因此，俄与西方国家关系的变化对世界能源格局影响深远。 从目前情况看，俄罗斯在能源领域选择了"东向"政策。与之相对，作为俄罗斯石油、天然气的老主顾，欧洲国家不得不重新审视其能源安全问题，寻求替代能源供给是欧洲国家当前面临的重大课题之一。 目前，尽管北海现有油田的生产效率令人担忧，但欧洲国家投资和开发的热情高涨，期待能在那里再抱到"金娃娃"。尽管欧洲国家在核问题上与伊朗针锋相对，但这些国家的政要仍然或明或暗地与伊朗接触。 另外，世界能源版图的变化将倒逼人们将更多资金投入到新能源的开发，核能、风能、太阳能等将迎来新机遇。在这种形势下，会不会有越来越多国家丢掉对页岩气开发将产生环境问题的疑虑，加入到页岩气商业开发的队伍，非常值得关注。