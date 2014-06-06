亿万富豪为什么喜欢住在英国？

哈通社阿斯塔纳6月6日电，据新闻晨报5日报道，在英国《星期日泰晤士报》5月公布的富豪榜中，104个身家上十亿英镑的富豪常住英国，其中72人生活在伦敦。富豪巨贾云集英国，伦敦更是吸引了全球近十分之一亿万富豪定居，成为全球财富中枢。是什么吸引了他们？

新"土豪"乐土

约翰•考德韦尔出生于英国"瓷都"斯托克一个贫民家庭，靠手机零售发家，如今财富估值15亿英镑。他近期刚花了大约9000万英镑买下伦敦富人区梅费尔两处隔街相邻的古董级豪宅：一处是占地1.86平方公里、建于维多利亚时代的安卡斯特庄园，前主人是现任文莱苏丹的弟弟杰弗里•博尔基亚亲王；另一处宅第建于乔治时期，占地930平方米。 考德韦尔打算再花1亿英镑把两处宅第好好装修一番，并打造一个伦敦最大的"地下室"把这两处宅子连起来。考德韦尔说，他还花1.6亿英镑买下了新家附近一个占地3.7平方公里的停车场及旁边一家酒店，准备再花数千万英镑在这块地皮上打造高级公寓楼。仅在梅费尔区，他已投入5亿多英镑。但对这个商场精英来说，花钱即投资。他指望从新置地产中赚10亿英镑。 2004年的《星期日泰晤士报》富豪榜上，英国资产超十亿英镑的富豪为30人；10年后，这一数字达到104人。按人口比例，英国富豪密集度足以傲视其他G8成员国：大约每60万名英国居民中，就有一个亿万富翁；美国成绩次之，比例是102万分之一。 英国这104个亿万富豪的财富总额达到3011亿英镑，远超过2004年英国亿万富豪的财富总值653亿英镑，涨幅超过人数的增长。

什么吸引了他们

伦敦集中了英国三分之二的亿万富翁，他们或出生于此、或长居于此、或把伦敦当成生意大本营。天气阴郁，建筑古旧，作风老派......伦敦为何能吸引那么多新富豪？ "还是因为钱。"置业咨询师查尔斯•麦克道尔一言蔽之。他在梅费尔区开了个富人俱乐部，入会费1500英镑，年费2000英镑。用他的话说，伦敦"铺开红毯欢迎亿万富翁们"。 首先，定居英国对富人来说很容易：买100万英镑的政府债券，就能拿到3年期的投资签证。到期后，再追加500万至1000万英镑投资，就能在5年内拿到居留权。与美、法等国相比，英国的税收制度更"亲富"。英国不对居住本国的外国人的海外资产征税，只要后者花3万至5万英镑拿到"非本地居民"身份。 最讨富豪欢心的是，英国的银行和法律事务所不太追问"钱从哪来"这种问题。最近，瑞士私人银行系统宣布修改保密条例，引发一波伦敦房地产和风险投资基金热潮。而随着美欧对俄富人和企业启动金融制裁，又会有一笔"问题资金"流向伦敦市场。伦敦被戏称为"伦敦斯坦"和"泰晤士河边的苏黎世"，不是没有来由。 伦敦还有其他"软实力"：政治稳定、腐败系数低、法治程度高、英文全世界通用。连时区也得天独厚：可以在一天之内完成全球各大股市的交易。另外，伦敦云集好学校、高级餐厅、世界级博物馆，为富豪家庭生活提供多种便利。唯一用钱买不来的或许只是好气候。不过，这对富豪而言不成问题。私人飞机走起！

贫富差距拉大 富豪们对经济发展贡献良多，百姓就该感激涕零吗？曾任德意志银行英国区常务董事的戴维•查特斯尝过伦敦西区救济早餐的味道后，发出感慨："我们得思考一下富豪们进驻本地的价值。我们真的期待当他们的理财师、建筑商和管家吗？"不少人有同感。琳达•麦夸伊格和尼尔•布鲁克斯在合著《亿万富豪们带来的麻烦》中说："我们所在的经济体越来越围绕富人的需求运转，而不是鼓励个人创造财富。" 查特斯的话还隐含道德批判意味。金融危机之前，英国最有钱的人通常是银行家。如今，新豪门以另一个阶层为首：跨国商品交易集团掌门人。他们通常手握某国矿产资源开发权，或是垄断某个国家的能源行业，与政界高层有着千丝万缕的关系。他们的财富积累往往依托于政治关系网，甚至可能借政治动荡渔利。 富豪们在伦敦享受奢侈生活的同时，普罗大众的生活水准却在下降。自2008年金融危机以来，伦敦中产阶级家庭平均收入下降了8.7%，最底层家庭的平均收入则下降了2.4%。伦敦的富豪和低收入人群比例均是英国各地区中最高的：10%的家庭拥有超过100万英镑的资产，同时41%的家庭资产低于5万英镑。据乐施会统计，英国最富的5个家庭资产比全英最穷的20%家庭资产总和还要多。伦敦人最不满的，是住房上的不平等。外国富豪动辄数千万英镑买房，不少人认为这正是导致伦敦房价飙升的原因。

"外国人"领衔英国富豪榜

1、印度出生的投资商斯里•欣杜贾与戈皮•欣杜贾兄弟（下图），各有119亿英镑。 以目前英国人平均年收入2.5万英镑计算，普通人要工作48万年才能挣下这些钱。 2、阿利舍尔•奥斯曼诺夫出生于乌兹别克斯坦，以开采金属矿藏发家，身家106亿英镑。

3、紧跟其后的是俄罗斯人。榜上最富有的20人当中，只有三人是英国人。