美国发表中国军力报告 称愿构建持久两军关系

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线消息， 美国国防部5日发表2014年度中国军力报告，称中国继续全面推进军事现代化建设，又指愿与中国继续构建持久实质的两军关系。

与2013年度报告相比，2014年度报告篇幅缩短，共计87页，涉及中国军事战略、军力发展、中美两军交往、台海军事形势等内容，并且列出侦察卫星、隐形技术、中国航母及防空一体化四个专题。 报告称，随着国力增强，中国继续全面推进军事现代化建设，包括推进战略部队现代化、提高阻止介入和区域封锁能力、打造太空反制武器、发展网络系统等，从而提高军力，以期"在短期高烈度的突发事件中取胜"。 谈及中美两军关系，报告称2013年中美元首在加州举行会晤，提出应共同努力构建中美新型大国关系，拓展务实合作领域，建设性管控分歧，"在这一框架内，美国国防部力争继续与中国构建持久实质的两军关系"。 报告回顾2013年中美两军一系列高层交往，例如美军参联会主席邓普西访华、中国国防部长常万全访美等；2014年以来，已有美国国防部长哈格尔访华、中国人民解放军总参谋长房峰辉访美等。 据报告所示，本月中国军队将首次受邀参加2014年度"环太平洋"军演，其后美国海军作战部长、海军陆战队司令、太平洋司令部司令及北方司令部司令预计访华，中国南京军区将领及解放军高级代表团预计访美。 报告称，对于中美两军交往，美国侧重三方面工作，即在双方拥有共同利益的领域加强合作、深入了解彼此机制以及增进在地区安全环境和相关安全挑战上的共识。 报告指2014年美国将继续推进上述三方面工作，发展与中美新型大国关系相适应的新型军事关系，同时重点关注三大领域，即持久实质对话、务实合作以及减少风险。 但报告又称，美国将继续密切关注中国军事战略、军队政策和军力发展，鼓励中国提高军事现代化建设的透明度，同时与盟友伙伴合作，调整军力部署和行动理念，维护稳定的亚太安全环境。 在其它章节，报告概述2013年中国国防支出、陆海空军力建设、国防工业发展的情况，包括运-20大型运输机试飞、"可能"调派无人机在东海巡航等。 2000年以来，五角大楼每年都向国会提交中国军力报告，对此中国政府强调，这些报告无益增进中美战略互信，与两国关系发展势头背道而驰，美方应公正看待中国军队发展，尊重事实，改换思维，停止年复一年发表此类报告的错误做法。