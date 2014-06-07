美国就业人数稳步增加 经济复苏加速

哈通社阿斯塔纳6月7日电，据华尔街日报7日报道，美国5月就业人数稳步增加，再次表明持续五年的经济复苏在今年春季加速。

美国劳工部周五公布，经季节性因素调整后，5月非农就业人数增长217,000人。4月份新增就业人数从最初公布的288,000人小幅下调至282,000人。不过4月份新增就业人数仍是逾两年来最多的一个月。3月增幅未作修正，仍为203,000人。

5月美国非农就业总人数达到1.385亿人，超过2008年1月创下的前就业高峰。

从另一项家庭调查中得到的5月份失业率数据持平于6.3%，为2008年9月份以来的最低水平。5月份劳动力人数和就业人口数量均实现增长。

接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)调查的经济学家此前预计，5月份非农就业人数增加21万人，失业率升至6.4%。经济学家预计5月份就业人数增幅将较4月份有所放缓，因为4月份就业增长至少有一部分应归因于异常寒冷的冬季期间招聘活动有所延迟。

5月份的就业人数增幅超过了过去一年来每月平均增幅20万人。就业稳步增长将使消费者收入增加，并提升信心，这可能会给今年晚些时候的经济增长提供支持。

周五的报告显示，5月份的美国劳动参与率持稳于62.8%。美国劳动参与率自上世纪七十年代以来一直接近于最低水平。4月份的劳动参与率较3月份下降了0.4个百分点。

美国联邦储备委员会官员将在6月17-18日之前的会议之前关注就业和失业数据。失业率较上年同期下降了1.2个百分点，是就业市场好转的典型信号。但同期劳动参与率下降了0.6个百分点。

5月份，一个涵盖范围更广的失业指标从4月份的12.3%下降至12.2%。该指标包括那些希望获得全职工作但只有非全职工作的人员。

5月份私营部门平均小时工资上涨5美分，至24.38美元，较上年同期仅上升2.1%，略高于通胀水平。平均每周工作时间持平于34.5小时。

引领就业人数增长的仍是服务业。医疗保健和社会救助领域新增就业39,000人。零售业新增12,500人，交通运输和仓储领域新增16,400人。

制造业新增10,000人，建筑业新增6,000人。

政府就业人数接近于持平，地方政府就业人数的增加几乎被联邦和州政府裁员所抵消。