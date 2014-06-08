普京支持票决"斯大林格勒"复名

哈通社阿斯塔纳6月8日电,据新华网报道,俄罗斯总统弗拉基米尔•普京６日说，俄南部主要城市伏尔加格勒可以通过民众投票的方式决定是否把这座二战历史名城重新命名为"斯大林格勒"。

美联社报道，普京当天在法国诺曼底参加诺曼底登陆７０周年纪念活动时接见一些俄罗斯二战老兵，一名老兵向他建议把伏尔加格勒复名为斯大林格勒，普京说，这可以由伏尔加格勒当地居民投票的方式决定。 ２０１３年１月，伏尔加格勒市杜马即市议会决定，在每年２月２日斯大林格勒保卫战胜利纪念日、５月９日苏联卫国战争胜利纪念日和俄罗斯设立的９月２日二战胜利纪念日等６个特定纪念日期间把这座城市更名为"英雄城市斯大林格勒"。 斯大林格勒保卫战是二战转折点之一。战役１９４２年７月开始，至１９４３年２月２日结束，历时６个半月。苏德双方总伤亡人数估计超过２００万人。斯大林格勒由此成为苏联以及俄罗斯人无限韧性和决心的象征。 按照一些西方媒体的说法，对俄罗斯人而言，斯大林格勒这一名称能够唤起战胜纳粹德国侵略者的自豪回忆，以至一些民众主张把伏尔加格勒永久性重新命名为斯大林格勒。只是，考虑到斯大林的政治遗产，是否复名会在俄罗斯国内引发激烈争议。 伏尔加格勒位于伏尔加河下游的俄罗斯北高加索地区。这座工业城市和农业重镇始建于１６世纪，１９２５年由察里津易名为斯大林格勒，１９６１年改称伏尔加格勒。