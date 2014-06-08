人物：乌克兰新总统波罗申科

乌克兰寡头彼得罗•波罗申科在5月举行的总统选举中大获全胜。尽管不从属于任何政党，他一向支持乌克兰亲欧洲的运动。人称"巧克力大王"的波罗申科是乌克兰最大糖果生产商如胜（Roshen）公司的所有者。

他是2004年乌克兰"橙色革命"的主要支持者之一，并曾经在前总统季莫申科政府担任过外交部长。但是波罗申科在这次选举中击败季莫申科，当选总统。 尽管如此，48岁的波罗申科也曾经在前总统亚努科维奇政府担任过贸易部长。 亚努科维奇今年2月在示威游行中倒台，为波罗申科当选总统铺平了道路。 上台之后，波罗申科将面对的是受内战威胁的东部地区，以及与俄国关系的不确定性。亚努科维奇下台后，俄国对乌克兰的政治影响正在瓦解。 但是，波罗申科希望乌克兰恢复稳定，他似乎得到美国和欧盟的有力支持。 美国总统奥巴马称赞波罗申科担任乌克兰总统是"明智的选择"，因为他有令人印象深刻的商业专长，能够应付该国艰巨的经济和政治挑战。 反腐承诺 波罗申科1965年9月26日出生在乌克兰敖德萨附近的波赫拉得，在该国中部的文尼察长大，曾经在基辅学习经济学。 1990年代初苏联解体之后，波罗申科创造了自己的糖果王国，目前对建筑和媒体行业很感兴趣，并拥有颇具影响的乌克兰电视台第五频道。 《福布斯》杂志最近估计他的资产高达13亿美元（8亿英镑或10亿欧元）。 有4个孩子的波罗申科把自己描绘成一个讲求实际的政治家，认为乌克兰的未来在欧洲，但同时希望利用自己担任外交部长期经验来修补与俄国的关系。 波罗申科提倡地方政府改革、放权到各地区、经济改革以及改善投资环境。 他曾经在接受路透社采访时说，如果他或者其他人无法应付在乌克兰猖獗的腐败现象，让人民失望，那么将遭到人民力量的追究。 《时代周刊》刊登文章表示，批评人士会说，波罗申科本人就是旧体制的一部分，质疑他为什么在任职期间收回对电视台第五频道的控制权。 波罗申科对乌克兰东部分离分子态度强硬，排除与这些武装人员进行谈判可能性。 他在总统就职讲话中指出："与黑帮和杀人者谈判不是我们的方式"。 来自俄国的挑战 波罗申科在克里米亚局势紧张之际对那里进行访问，面对态度敌对的人群，使他的强硬领导人的形象得到了加强。 有人认为乌克兰反对派在反政府示威活动期间和之后表现出的不稳定以及无法达成共识，乌克兰媒体把波罗申科获得广泛支持解读为民众对这种局势做出的反应。 波罗申科赢得了乌克兰反对派领袖、前拳击手维塔利•克利钦科以及另一位寡头菲尔塔什的支持。后者一向与俄罗斯关系尚好。 但是，就在支持俄国的叛乱加剧、使乌克兰成为波罗申科所说的新索马里的威胁之际，与莫斯科建立工作关系是他面临的最重大挑战。 俄国总统普京曾表示："我认为波罗申科提供了独一无二的机会，他没有镇压纪录，仍然可以与南部公民以及乌克兰东部民众展开直接对话"。 尽管波罗申科在打击"恐怖分子"问题上言辞强硬，他没有就在东部实行戒严的呼吁做出回应，而是表示，他希望能够用特赦和提前举行地方选举的承诺来安抚该地区。