日本天皇堂弟桂宫亲王去世

哈通社阿斯塔纳6月9日电，据日本共同社8日报道，日本天皇的堂弟桂宫宜仁亲王于8日上午10点55分因急性心力衰竭在东京大学附属医院去世，享年66岁。桂宫宜仁亲王是昭和天皇幼弟三笠宫崇仁亲王（98岁）的次子，是皇位第六顺位继承人。日本首相安倍晋三在听闻桂宫亲王去世的消息后，郑重地表示"难掩悲伤之情，谨与国民一同由衷表示哀悼"。

桂宫宜仁亲王是自2012年6月三笠宫崇仁亲王长子宽仁亲王去世以来，又一位往生的皇室成员。由天皇和皇族构成的日本皇室成员人数变为21人，拥有皇位继承资格的成员减至5人。由于桂宫宜仁亲王没有结婚，桂宫家系就此断绝。



桂宫亲王由三笠宫崇仁亲王与百合子妃（91岁）所生，哥哥是宽仁亲王，弟弟是2002年11月去世的高圆宫宪仁亲王。桂宫亲王1971年毕业于学习院大学，后留学澳大利亚国立大学研究生院。回国后的1974年至1985年供职于NHK。1988年1月从三笠宫家独立，以"桂宫"宫号成为单身皇族。



桂宫亲王曾在1988年因急性硬脑膜下血肿而病倒，经康复治疗后再次投身公务。他坐着轮椅积极访问国内外。近年来因败血症导致身体欠佳等多次住院治疗，几乎处于卧床状态。据日本宫内厅透露，8日早上职员发现桂宫亲王呼吸微弱，上午9点多急送往东大医院。