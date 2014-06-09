中国长城越野车将进军俄罗斯市场

哈通社阿斯塔纳6月9日电,据透视俄罗斯网站报道，长城汽车公司是中国大型越野车生产厂家。该公司将于2017年在距莫斯科南部200公里的图拉州启动生产。不久前，在普京总统访华期间，双方签署了相应协议。据报道，投资额将超过5亿美元。这家新厂将每年生产15万辆哈弗汽车（Haval）。

据俄罗斯之声报道，该品牌属于长城公司，专门用于同名越野车系列产品。在俄罗斯市场上，至少将推出哈弗H6 和H8两款车型。今年8月，莫斯科国际车展上将展出这两款样车。目前，尚不清楚俄款配置和特性如何，但其价格明显高于同类长城标配车型。借助于装备优良的特性，哈弗将成为高端越野车。 据京华时报报道，长城汽车发布公告称，公司将在俄罗斯图拉州设立全资子公司，并投资建设生产基地。总投资约为5亿美元的整车生产厂分两期建设，其中一期工程将投入3.5亿美元。按照规模，生产厂总占地面积为216万平方米，整车厂建成投产后每年约能生产15万辆汽车。俄罗斯是长城汽车的第一大海外市场，此前长城仅在俄罗斯建有KD组装厂，新工厂将成为长城汽车在海外投资建设的第一家全工艺整车工厂。 是什么让中国厂家对俄罗斯市场趋之若鹜呢？答案其实很简单：去年，在汽车销售总体萎靡不振的情况下，中国品牌销售量反而呈上升势头。2013年，俄罗斯人共购买10万辆中国车，比一年前高出不少。其中，25%份额被长城"拿走"。 据俄罗斯专家预测，3年后，中国品牌在俄罗斯车市上的份额将达到10%，而现在仅为4%。 据《AVTOREVIU》杂志总编米哈伊尔•波多罗让斯基介绍，中国品牌车流行度增加主要借助于价格适中，而且车型不少。他说："从可靠性和技术含量来说，中国车暂时甚至不如俄产拉达车。不过，在中国车企所追逐的消费指标中，价格是主要的消费参数。中国车的价格非常吸引人。 俄罗斯消费者越来越多地选择中国车。除价格适中外，中国车的现代化标配也更具吸引力。因此，专家们坚信，对于俄罗斯人来说，中国哈弗品牌将在市场上找到自己的位置。