中亚民众眼中的古今丝绸之路

哈通社阿斯塔纳电， 据天山网援引人民网报道， 在中亚城市阿拉木图、阿斯坦纳、塔什干、撒马尔罕，记者走上街头，总能遇到当地路人用中文微笑着向我们问好。如果说在这些中亚城市，什么东西能将中国和它们联系起来？那就是丝绸之路。无论是商家店名、博物馆展品还是展销会现会，在这里，"丝绸之路"并非历史名词，而是贯穿到民众的现实生活。

自去年9月，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦访问期间，提出各国共建"丝绸之路经济带"构想之后，"丝绸之路"和"丝绸之路经济带"成为中国人关注的话题。而丝路沿线中亚国家的民众又是如何理解这个问题？中国媒体记者走进了哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦高校，和师生就中国文化、丝绸之路等话题进行了交流。 阿里木•舍尔马托夫在乌兹别克斯坦世界语言大学教授英语和法语。谈到丝绸之路，在乌兹别克斯坦孔子学院学习汉语的大学老师顿时来了兴趣。"丝绸之路是从中国的西安出发， 经过乌鲁木齐、沿途经过乌兹别克斯坦、土耳其最终达到欧洲的意大利"他用还不太熟练的汉语，向记者解释他眼中的丝绸之路。"历史上，乌兹别克斯坦有四座城市都在这条路上，"他的话语间透着自豪。 哈萨克斯坦姑娘扎娜尔，在哈欧亚大学孔子学院学习中文三年多了， 她的专业是国际关系， 毕业论文的题目就是《丝绸之路的复兴》。 在她看来，"丝绸之路经济带"对哈中两国带来很大的益处，"从中国连云港途径哈萨克斯坦到欧洲的货物运输通道可以从原来的45天缩短为10多天"，她说，丝绸之路经济带也为两国有利于加强两国的经济等方面的合作。"我希望能为哈中友好往来做出自己的贡献，"这并非客套话，"我的理想是，学好中文，希望今后成为外交官，担任哈萨克斯坦驻华大使"。 而哈萨克斯坦国际关系和世界语言大学东方学系乌日盖诺夫对古今丝绸之路有着自己的理解。"丝绸之路经济带，对于现在的哈萨克斯坦来说，更多的是一个经济规划范畴，而事实上，古丝绸之路包含经济、商贸和文化交流等内涵。"在他看来，丝绸之路是哈中关系发展的一个基础，而"丝绸之路经济带"的构想，为中亚等沿线国家的文化交流提供了新的机遇。他认为，中国和中亚国家的相互了解并不对等，由于中国文化博大精深，中亚民众对中国文化接触较多，而中国对中亚文化和传统还缺乏了解。"只有增进了解，彼此才能更加接近，"他说，因此应把今天的丝绸之路看成是一条文化交流的通道。