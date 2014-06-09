罗马教皇同巴以领导人会谈 望结束巴以无休止谈判

哈通社阿斯塔纳6月9日电，据环球网报道，罗马教皇方济各、以色列总统佩雷斯和巴勒斯坦总统阿巴斯8日晚相约在梵蒂冈教廷花园共同为世界祈祷和平。

据法新社报道，佩雷斯与阿巴斯当天先后抵达梵蒂冈，方济各在其官邸分别与两人会谈，随后3人将在梵蒂冈花园祈祷和平，并一起栽种一株橄榄树。

据BBC报道，三方在会晤前还共同进行了天主教、犹太教和伊斯兰教的三种祈祷仪式。

梵蒂冈方面坚称教皇对巴以领导人的邀请没有任何政治目的，也请外界不要期待任何具体的政治成果。但美联社称这是一次"不寻常的峰会"，犹太教徒、伊斯兰教徒在天主教教皇主持下一起祈祷，无疑会提高方济各的威望。

教皇是两星期前访问伯利恒时作出这个惊人决定的。以色列《国土报》转引梵蒂冈官方声明称，"教皇希望通过这次前所未有的会面结束巴以双方‘永无休止的谈判'，缔造和平，但他并不希望干预中东政治"。

《天主教国家纪事报》一位资深分析师里斯8日对美联社说，在中东，有象征意义的行动往往是重要的，而且，"谁知道他们到了梵蒂冈关起门来会谈些什么呢"。

据美联社报道，以色列总统此次接受教皇邀请得到了总理内塔尼亚胡的支持，不过佩雷斯办公室强调"我们仅是参加祷告，之后大家各自回国"。《耶路撒冷邮报》发表署名评论称，教皇此次邀请"并不友好"，指责方济各正将天主教廷引向"反犹太人的方向"。一些巴勒斯坦人也对教皇表示不满，原因是他们认为教皇没有在被占领的约旦河西岸明确表达对以色列的谴责。阿巴斯8日对意大利《共和报》称，方济各的邀请是"充满勇气的行动"，并称无人能阻止巴以双方对和平的向往。

据BBC报道，除以巴领导人之外，教皇方济各在此次联合祈祷会期间还邀请了宗主教（东正教）牧首巴多罗买。教皇在法蒂冈御花园会客时表示，争取和平比发动战争需要更多的勇气。BBC驻罗马记者威利表示， 教皇方济各经常喜欢利用非正式外交渠道来争取解决争端与纠纷。