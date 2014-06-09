金融时报：俄罗斯公司准备使用人民币结算

哈通社阿斯塔纳6月9日电，据俄新网援引英国《金融时报》（Financial Times）报道，由于担心西方制裁可能将它们赶出美元市场，俄罗斯企业正在准备使用人民币和其它亚洲国家货币签署购销合同。

德意志银行(Deutsche Bank)俄罗斯负责人帕维尔•杰普卢欣在接受采访时说："过去数周以来，俄罗斯大公司对使用人民币和其它亚洲国家货币表现出浓厚兴趣，而且还在亚洲地区开设银行账户。"

俄罗斯对外贸易银行(VTB)首席执行官安德烈•科斯京表示，扩大使用美元以外货币是该银行的主要任务之一。他还说，"如果发生情况，我们准备转向其它货币，比如中国人民币或者香港的港元"。

俄罗斯天然气工业公司石油公司总经理亚历山大•久科夫指出，该公司正在与消费者讨论将合同中关于美元支付条款修改为使用其它货币结算的问题。

"诺里尔斯基镍业"公司也已经与中国客户就以人民币签署长期供货合同事宜进行了谈判。

杰普卢欣表示，俄罗斯公司有能力降低未来美国制裁带来的风险，方法是"改变合同内容，以便在必要情况下可以更改结算货币"。

但是，俄罗斯经济暂时还没有打算完全放弃美元结算。俄罗斯总统助理安德烈•别罗乌索夫说："俄罗斯暂时还没有遭受能够人为限制我国经济使用美元的系统性制裁。至今为止，我不认为俄罗斯将采取措施进行人为非美元化"。

鉴于在克里米亚问题上的立场，欧盟、美国和日本已对俄罗斯采取一系列制裁措施。华盛顿和布鲁塞尔冻结一系列人士的资产及禁止向其发放签证。同时，G7国家威胁说，在乌克兰局势进一步升级的情况下，将对俄罗斯系列经济部门进行制裁。