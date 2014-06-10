格洛纳斯北斗签署协议 俄中将发展定位合作

哈通社阿斯塔纳6月10日电，据透视俄罗斯网站消息，在新西伯利亚举行的第二届国际科技论坛"技术工业-2014"期间，俄罗斯副总理德米特里•罗戈津与中国国务院副总理汪洋商定通过格洛纳斯和北斗系统发展两国太空合作。

在6月6日举行的"技术工业-2014"国际论坛上，俄中两国副总理德米特里•罗戈津与汪洋讨论了格洛纳斯系统和定位技术的发展，以及其他在某种程度上与发展导航系统有关的议题。

互补性助力格洛纳斯"牵手"北斗

罗戈津认为，拥有自己的导航系统是大国应具备的特点之一。因此，他特别强调格洛纳斯导航系统与中国导航系统之间所达成协议的重要性。

"我们看到格洛纳斯系统与中国北斗系统之间拥有广阔的合作前景，特别是我们的系统更侧重于北半球，而中国系统比较注重南部地区。鉴于两种系统之间的互补性，我们可以成为任何一种导航系统更具规模和更有利的竞争对手"，他解释说。

罗戈津指出，考虑到俄中两国之间的友好关系，这不仅将与西方在导航系统精确性和其他功能上构成竞争，"我们的任务是造福民用客户，并做到精益求精"，他表示。

汪洋还指出，此次与俄副总理的会晤非常重要，双方达成了多项协议。据他介绍，这不仅是在两国科技合作领域迈出了重要一步，也迈出了重要的政治步伐。

罗戈津还与汪洋就俄中联合建造宽体飞机和以此为基础成立联合企业的前景进行讨论，同时还包括以"米-26"为基础建造新的攻击性运输机。

专家也对俄中两国在"技术工业"论坛期间达成的协议给予高度评价。"我们看到，我们正在各个不同领域发展对华关系，开展航天合作非常适宜"，俄罗斯齐奥尔科夫斯基宇航科学院通讯院士安德烈•约宁评论道。同时，他指出美国和欧盟是"不可靠和政治化的合作伙伴"。

"中国的军事太空计划发展迅速。他们拥有有效运转的行业、庞大的技术资源，以及设计师和工程师团队。这是可靠和正确的合作伙伴，而在此次合作中占据什么位置，这完全取决于我们自己"，他总结道。

缺乏互信停滞俄美导航系统合作

罗戈津谈到了与美国合作的话题。他表示，希望俄罗斯与美国能在2014年9月1日前商定部署格洛纳斯和GPS系统问题。

"我们已经决定，自6月1日起，位于俄罗斯境内的GPS站点的使用开始受到一定影响，无法被用于军事目的"，罗戈津表示。

"我希望，不仅是美国的导航系统部门，主要是华盛顿特区能够听取我们的建议。我希望，9月1日前我们要么能够达到相互谅解，要么我们将不得不对这些站点继续采取一些措施，我不会说具体是什么"，俄副总理指出。

回想一下，对美国导航系统站点采取制裁措施是因为对俄罗斯类似的格洛纳斯系统部署存在纠纷。今天，上个月已经就此事对美国航空航天局提出警告的俄罗斯副总理罗戈津再次重申这一点。"11座GPS站点早在上世纪90年代初就开始俄罗斯运行，因此我们认为，我们有权期待在美国领土部署类似站点。然而，我们面临的问题明显被政治化，对方声称，俄罗斯站点将从事某些间谍工作"，他说。

"如果仍无法达成协议，那么任何一方都将不会再有导航系统问题，要知道格洛纳斯系统的功能已经达到很高水准"，罗戈津保证道。