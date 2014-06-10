"集赞"藏猫腻"点赞"需理性 四次"集赞"将永久封号

哈通社阿斯塔纳电，据新华网消息，6月9日起，微信公众平台开始采用技术加人工举报的方式对集赞行为进行全平台清理和规范。对于违反微信用户协议和公众平台用户协议的公众号，微信出台了详细处理机制：累计发现一次集赞行为、封号7天，累计发现二次、封号15天，三次封号30天，均不可提前解封；累计发现四次，永久封号，不可解封。

近来，一些商家利用微信"集赞"，却屡屡难以兑现承诺，甚至发生诈骗事件，成为网友关注的热点。这次清理行为，是微信方面作出的重要回应。 "集赞"营销：消费者利益频频受损 随着微信用户数量不断上升，部分企业开展宣传活动，只要微信用户将活动内容转至朋友圈，并获得一定数量的"赞"，就有礼品或服务赠送，吸引了众多微信用户的参与，甚至衍生出"买赞"等有偿产业链。尽管有的参与者确实受益，但一些商家的不诚信行为也引起了消费者的不满和投诉。 今年以来，宁夏回族自治区工商局12315指挥中心热线已接到多起针对微信"集赞"的电话咨询和投诉。 3月17日，宁夏的余女士反映某干洗店推出"集赞"送洗衣卡的促销活动，余女士集够"赞"后到商家处领取时，却被告知卡片已发完。随后商家开具了一张补卡证明，但当余女士按电话通知再去取卡时，商家却称活动已结束。 根据投诉，"集赞兑奖"中的不诚信行为主要表现为：以活动已结束或奖品已送完为由拒绝兑奖；兑换的礼品内容与承诺不符；兑换的各类服务卡限制多；兑换的礼品质量较差等等。