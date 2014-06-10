中国计划进口俄罗斯谷物

哈通社阿斯塔纳6月10日电，据俄罗斯之声报道，俄联邦动植物卫生监督局局长助理阿列克谢•阿列克谢延科表示，中国国家质量监督检验检疫总局与俄监督局代表举行会晤，并讨论了中国从俄罗斯进口粮食的问题。"农业联盟"动植物产品生产商和进口商协会与满洲里实业界人士会谈期间也讨论了这个议题。双方达成如下协议：中国企业将向政府申请进口俄罗斯谷物的配额。据悉，俄罗斯计划向中国出口西伯利亚小麦、黑麦和大麦。此外，还可能对华出口饲料谷物。 阿列克谢延科表示，目前俄罗斯谷物符合中国标准，俄农业监督部门能够按照中国法律保障谷物安全。

满洲里会晤期间，双方签署了合作备忘录和一系列供应油菜的商业合同。中国方面重申有意进一步从俄罗斯进口油菜以便加工菜籽油以及购买油菜种子。 从上个世纪90年代中期至今， 鉴于谷物污染问题，中国禁止从国外进口谷物，其中包括俄罗斯。从那时起再也没有从俄罗斯进口过谷物。中方表示有意引进接收和加工俄罗斯谷物的新设备。 今年5月，俄政府副总理德沃尔科维奇表示，俄罗斯希望扩大对中国农产品出口，包括粮食、奶制品和肉类制品。目前俄罗斯粮食最大买家是土耳其和埃及。