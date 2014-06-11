俄媒：乌克兰新总统波罗申科接下"烂摊子"

哈通社阿斯塔纳电，据参考消息援引俄罗斯《独立报》6月9日刊登题为《波罗申科建议给东南部地区的是战争》的文章。

6月7日乌克兰新总统波罗申科举行了就职典礼。新总统在议会上发表的就职演说值得高度关注，尤其要注意总统承诺公布停止东部地区公民对立的计划，基辅称之为反恐行动。 乌克兰总统并没有提出解决冲突的任何具体建议，而是建议在顿巴斯地区举行地方选举，并承诺会保障俄语居民的权利。同时他明确表示乌克兰仍将是单一制国家，从而拒绝了进一步讨论国家体制发展前景问题。 波罗申科着重谈了几个原则。第一，基辅没有和平解决与东南部地区冲突的计划，仍打算以武力来对付东南部地区。第二，波罗申科打算延续代总统图尔奇诺夫最近几个月的政策。第三，还是闭口不谈联邦制问题，基辅顽固地视而不见地区间的差异。此外，波罗申科的立场反映出极端民族主义势力的观点，他们不容忍那些有着不同文化、历史和语言的地区的存在。波罗申科指出乌克兰语在乌克兰是唯一官方语言并非偶然。他想让东南部地区的居民明白，基辅不打算考虑他们的利益，因此，他们要么服从现政权的方针，接受民族主义意识形态，要么离开这个国家。 延续镇压东南部地区的方针符合乌克兰西部精英的利益，他们在基辅政权中人多势众，对西方伙伴保持着影响力。乌克兰的西部精英需要解决的是保住政权和动员选民的内政任务，而西方伙伴需要推动自己的地缘政治利益，降低俄乌合作水平就是其利益之一。 在对外政策上，波罗申科总统打算放弃多方位外交，向欧盟一边倒。波罗申科在就职演说中明确表示要在6月27日前签署与欧盟的联系国协议，首先签署经济协议，这将沉重地打击基辅与莫斯科的经贸关系。俄罗斯将不得不改变与乌克兰的全面合作，开始保护自己的市场，改变乌克兰人的入境条件。 波罗申科在时间上比自己的前任们更加紧迫，他必须马上解决冲突和改善经济形势。同时波罗申科将不得不同时满足民族主义政党、大公司和西方国家的不同需求，而如今决定着乌克兰内外政策的是民族主义政党。 波罗申科接手的是一个烂摊子，很快就可能让他身败名裂。他的前任也遇到过类似情况，寻求国内协商和外交平衡是他们无 法胜任的任务。