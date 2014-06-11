国际足联大会在圣保罗开幕　两大热点暂被搁置

哈通社阿斯塔纳6月11日电，据新浪网援引新华网报道，第64届国际足联大会10日在此间开幕，会前热炒的布拉特是否会连任国际足联主席以及2022年卡塔尔世界杯是否会因为申办行贿嫌疑更换主办地两大热点都未在讨论之列。

当晚，为期两天的国际足联大会在圣保罗的泛美展览中心开幕，国际足联高官、各大洲足联和209个会员协会的代表齐聚一堂，布拉特致开幕词。 78岁的瑞士人布拉特自1998年入主国际足联，已在任4届。明年将进行主席换届。本已打算退休的布拉特近来又表示身体还行，有谋求继续连任之意。 另外，近来英国媒体频频爆料称卡塔尔在获得2022年世界杯东道主的过程中有行贿行为，世界舆论哗然，出现不少声音要求国际足联彻查此事，并在必要时更换主办地。 大会上并未对此事进行讨论，但大会召开前的国际足联执委会会议作出决定，卡塔尔行贿的传闻将由国际足联道德委员会全面负责调查和取证，并在6周内提交一份详细报告。在报告出笼前，国际足联对此事不作任何评论。事件的水落石出肯定在巴西世界杯之后。 国际足联大会自1998年始由两年一届改为每年举行。本届重点讨论的议题是：2013年的各项活动报告、财务报告和有关国际足联各项规章制度的修订。其中推动女足运动发展的十项原则、对球员经纪人权力的限制、各大洲足联的分成比例、进一步强化对球场暴力和种族歧视的打击等也颇引人关注。 国际足联大会将在第二天对各项报告和修订案进行审议和辩论，最终形成决议。 在大会的开幕式上，颁奖和文艺表演交相辉映。80岁高龄的法国传奇射手方丹获铂金靴，成为颁奖典礼的压轴大戏。方丹在1958年的瑞典世界杯上，踢满6场比赛，独中13元，帮助法国队获得季军。他的进球数至今仍是单届世界杯进球纪录。另外，国际足联和六个洲际足联各有一名代表获得特别贡献奖。