世界银行：中国经济“硬着陆”风险仍存

哈通社阿斯塔纳6月11日电,据BBC报道,世界银行（World Bank）经济学家警告，虽然中国经济今年增长预计将达7.6%，但"硬着陆"风险仍存。

"我们认为，中国经济的挑战还是存在的，经济放缓依然可能失去控制......‘硬着陆'仍是需要考虑的一种情形。"世界银行发展展望部门全球宏观趋势项目主管伯恩斯（Andrew Burns）周二（6月10日）在伦敦接受BBC中文网记者专访时表示。

"任何形式的‘硬着陆'都可能给整个东亚地区和大宗商品出口商带来巨大的外溢效应。"世行在本周发布的《全球经济前景》报告中这样写道。就中国而言，世行预测，中国经济增速将继续放缓，到2016年达7.4%。 "一场硬仗" 伯恩斯对BBC中文网记者表示，虽然中国的经济决策者正试图调整中国经济的增长模式：从出口导向转向内需拉动，但过去两年的经验表明，这个过程中的不协调性被进一步突出。他呼吁中国政府更谨慎地在增长与改革间寻求平衡。 "我们看到了中国政府在资本和银行借贷等方面作出了调整。在我们看来，这些措施都是朝正确的方向前行；但问题是，这会让经济增速放缓，"伯恩斯说，"为了进行调整，政府需要将钱从企业移至个人，增加个人收入等。但若这样做，企业的利润就会受损，让他们的还贷能力变弱"。 "正是经济增长放缓和将钱从经济体的一部分转移至另一部分，才造成了这种不协调性。"在这份最新的报告中，世行经济学家肯定了中国政府再平衡经济的决心，但认为中国经济改革措施的实施是"一场硬仗"。 伯恩斯认为，中国的经济决策者也已经看到了这一两难，因此在这过程中，通过"微刺激"的手法来暂时缓解局势。"但问题是，通过投资来渠道进行的刺激，将抵消其他用来调整经济结构的努力"。 上周，国际货币基金组织（IMF）将2015年中国经济增长前景预估从7.3%下调至7%。IMF第一副总裁利普顿（David Lipton）建议，若今年中国经济增速远不足7.4%，且中国政府认为有必要刺激，应当通过降息，或者利用财政杠杆支持家庭收支等方式。 但伯恩斯却认为，降息将仍然让那些可以借到款的机构与个人受益，并用这些资金进行投资，形成固有的循环。他对BBC中文网记者说，"这就意味着，降息会再次刺激投资，和转向消费驱动型经济的目标相左"。 发展中国家结构改革不够 世界银行在这份最新的《全球经济前景》的报告中称，乌克兰冲突、美国极端气候和金融市场的动荡，都使得全球经济跌宕起伏。因此，该机构将2014年全球经济增长预测从今年1月的3.2%，下调至了2.8%。 不过，全球经济到了2015年将会继续增长。世行预测，全球经济在2015年增幅将达3.4%，2016年达3.5%。 在这其中，高收入国家的复苏是十分显著的，尤其在美国和欧元区国家。尽管这些国家的经济数据在一季度并不令人惊喜，"但劳动力市场状况的改善，需求的释放等，将2014年的国内生产总值（GDP）从2013年的1.3%，上调至1.9%"。 不过值得注意的是，此前被经济学家称为"全球经济增长引擎"的发展中国家，增长表现却不尽如人意。目前，发展中国家平均增速已经连续三年在5%左右，"这就让我们想，发展中国家是否在经济结构改革上做得足够?"伯恩斯说。