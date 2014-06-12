乌能源部长：基辅不满意俄罗斯提出的气价优惠建议

哈通社阿斯塔纳电，据俄新网消息，乌克兰能源部长普罗丹表示，基辅不满意俄罗斯提出的天然气价格优惠建议。

早前俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯向乌克兰建议从今年4月起将天然气合同价格降低100美元。 普罗丹说："我们的立场不变。很遗憾，俄方提出这种定价方式，我认为这是政治的。" 据他称，价格是在"过去机制基础上"形成的。 普罗丹补充道，"可见这里有政治方面和其它的情况，例如关于黑海舰队的问题。但我们先前已看到这种机制，我们不接受这种定价的方法，这样的机制"。 他称，乌克兰认为，同俄罗斯解决天然气的问题只有一种机制，那就是诉诸于国际法庭。 普罗丹表示，在斯德哥尔摩商会仲裁院做出决定前，俄对乌天然气的过渡价格可能在268.5美元和385美元之间。 当前俄罗斯对乌克兰天然气价格在撤销所有优惠后为每千立方米485美元。基辅要求回到每千立方米268.5美元价格。俄方称这个价格完全是非市场的。欧盟委员会建议将对乌克兰的天然气价格确定在350-380美元，这符合欧洲市场的天然气价格水平。 俄、乌、欧盟三方天然气问题新一轮谈判周三在布鲁塞尔举行。