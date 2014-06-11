总统纳扎尔巴耶夫会见埃尼集团首席执行官克劳迪奥•德斯卡尔齐

哈通社阿斯塔纳-布拉拜6月11日电，据总统府网站发布的消息，总统纳扎尔巴耶夫今日在阿克莫拉州布拉拜旅游区会见埃尼集团首席执行官克劳迪奥•德斯卡尔齐。

会晤中，双方讨论了共同关心的卡拉恰干纳克与北里海项目实施情况以及与哈萨克国家石油天然气公司合作情况。纳扎尔巴耶夫向德斯卡尔齐当选艾尼集团首席执行官表示祝贺。 纳扎尔巴耶夫说："我们在意大利总理马泰奥•伦齐即将到访哈萨克斯坦之际举行会晤具有重要意义，哈意两国关系一直保持着高水平发展，艾尼集团在哈萨克斯坦开展业务已有20多年，我们合作的重点是北里海项目，在合作过程中无论遇到多大的困难，我们始终对实现我们的计划保持着坚定信念"。 埃尼集团是意大利政府为保证国内石油和天然气供应于1953年2月10日成立的国家控股公司，埃尼集团是意大利第二大国家控投集团公司，是世界第七大石油集团公司。其前身是1926年成立的阿吉普公司，即意大利石油总公司。埃尼集团）是目前世界第八大上下游一体化经营的跨国石油公司，在19％年美国《财富》杂志评出的世界500家最大公司中列第58名，在世界大炼油公司中排第8位。1992年埃尼由国营企业改制为股份制公司。