联合国教科文组织已受理中方关于南京大屠杀、慰安妇档案的申报

哈通社阿斯塔纳电，据新华网消息，中国外交部发言人华春莹１２日表示，关于中方将有关南京大屠杀和日军强征慰安妇的一些珍贵历史档案向联合国教科文组织申报世界记忆名录，联合国教科文组织已受理中方申报。

华春莹在当天外交部例行记者会上说，关于评审，联合国有其相应程序。 据她介绍，中国向联合国教科文组织申报世界记忆名录的南京大屠杀档案，真实记录了日本侵略军１９３７年１２月１３日至１９３８年３月１日在占领南京期间大肆杀戮中国军人和平民百姓、抢掠财物、奸污妇女等罪行。慰安妇历史档案主要包括驻扎在中国东北地区的侵华日军关东宪兵队档案、上海公共租界警务处档案、汪伪政权档案、"满洲中央银行"档案以及日本战犯的笔供等，清楚地记录了日军强征慰安妇的相关罪行。 "上述材料完全符合联合国教科文组织关于世界记忆名录的评审标准，应该成为人类共同的记忆，应该得到全人类的珍视和保护。"华春莹说。 "中方本着对历史负责任的态度提出上述申报，目的是牢记历史，珍惜和平，共同捍卫人类尊严，防止那段悲惨和黑暗的岁月重现。"她说，"日方对中方申报说三道四，这本身就反映出它的心虚和错误历史观。" 华春莹表示，南京大屠杀和日军强征慰安妇，都是日本军国主义在对华侵略战争中犯下的严重罪行，铁证如山。军国主义侵略是日本的一笔负资产，日方的正确态度应是正视历史，正确妥善处理有关历史问题，而不是企图否认甚至美化历史，否则这个负资产只会越背越沉重。 她说，中方再次敦促日方深刻反省历史，拿出诚意和实际行动，纠正错误，只有这样才可能与亚洲邻国拥有和平未来。