中国克拉玛依职院与阿塞拜疆联合办学

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，中国克拉玛依职业技术学院与阿塞拜疆国立石油大学正式签署合作协议，双方将在教学、科研等方面互派教师，以"2+3"形式联合培养本科生。

6月3日至6日，中国克拉玛依市市副秘书长詹亚力率经济委、外事办、职业技术学院及5家地方企业代表一行14人参加了阿塞拜疆里海石油展，并访问了阿塞拜疆国立石油大学。 出访期间，詹亚力与阿塞拜疆教育部部长助理拉务夫•奥鲁交夫探讨了双方潜在的合作领域。拉务夫说，克拉玛依给他留下了十分深刻的印象，他将继续努力促进克拉玛依企业与阿塞拜疆在经贸、旅游、教育等领域的合作。 4日，克拉玛依职业技术学院与阿塞拜疆国立石油大学正式签署合作协议，双方将在教学、科研等方面互派教师，以"2+3"形式联合培养本科生。 根据协议，在互派教师方面，双方都可向另一方派出教师进行授课、进修以及科学教学研究合作。 在共同培养学生方面，克拉玛依市可派送相关专业的学生前往阿塞拜疆国立石油大学攻读本科、硕士以及博士学位。克拉玛依市学生在阿塞拜疆国立石油大学完成1年预科+4年本科+2年硕士的学业，可获得阿国立石油大学的本科、硕士文凭。 此外，对于本科生培养，双方将采用"2+3"办学模式，克拉玛依市学生在职院学习2年后，赴阿塞拜疆国立石油大学读3年，一年预科，第二年及第三年进入相应院系完成大三和大四的学习。毕业可获阿塞拜疆国立石油大学本科文凭，同时，获得克职院毕业证书。 在招收学生方面，双方可在自己国家各自独立招生。 克拉玛依职业技术学院院长王和说，此次合作旨在培养懂俄语的专业人才，这为克拉玛依市俄语中学生开辟了一条新的海外求学通道。