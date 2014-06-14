熊猫宝宝世界杯赛果预言活动被叫停

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，巴西世界杯首场比赛开赛前，在中国成都用大熊猫宝宝对赛果进行预言的活动突然被叫停。

大熊猫宝宝原定将通过选择篮子里的食物和爬树的方式来预测比赛的获胜方。然而在世界杯首场比赛开赛之前，在成都的中国保护大熊猫研究中心取消了这个活动。 原定的计划是小组赛阶段，主办方会拿出3个竹筐，分别代表主队的胜平负结果，然后让熊猫宝宝选择食物来预测比赛结果。 淘汰赛则有"爬树型"和"赛跑型"两种方式，前者是让熊猫爬上悬挂一方球队国旗的树木来选择，后者是让两个熊猫宝宝分别穿上两队球衣，看谁先跑到目的地来预测输赢。 用动物来预测赛果的做法已经变成了很多动物园和机构吸引人的手法。最为引人瞩目的是章鱼保罗在南非世界杯中一直把半决赛之前的赛果都预测成功。 在巴西世界杯举办之前，世界不少国家都推出了能够挑战章鱼保罗的赛果预言动物。社交网站很多人都在等待着熊猫宝宝的预测结果，不过周六晚些时候，大熊猫研究中心表示他们取消这个活动。 一名发言人对法新社表示，"赛果预测活动被当局叫停"。 不过中国的《环球时报》引述了一名发言人的话否认了当局介入了此事。而此发言人说，预测活动取消是因为与人类接触过于频繁会对熊猫宝宝造成伤害。 目前，中国拥有约1600只野生大熊猫，大部分生活在四川省。