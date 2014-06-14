石油大王洛克菲勒曾孙今晨驾飞机坠毁死亡

哈通社阿斯塔纳电，根据NBC报道，洛克菲勒家族发言人称，周五上午8点15分左右，理查德•洛克菲勒从威彻斯特郡哈里森镇别墅路附近机场出发，驾驶一辆小型飞机行驶约1英里后，飞机突然失灵坠毁。当时机上只有理查德•洛克菲勒一人，他在事故中不幸去世。

据悉，出事飞机是在缅因州波特兰以理查德•洛克菲勒的名义登记注册的。联邦航空管理局表示，这架飞机的型号为Piper PA-46，属高性能单引擎小型飞机。事故发生当时，现场聚有浓雾，能见度很低。 附近马厩场主人乔治表示，其动物美容师曾听到飞机坠落撞到地面的声音。他说："他只是听到了巨响，当他看过去时，飞机已经坠落在地上了。" 洛克菲勒兄弟基金会官网介绍，理查德•洛克菲勒居住在缅因州法尔茅斯，今年64岁，有两名孩子。理查德生前是一名医生，在1989年到2010年期间担任无国界医生组织美国顾问委员会主席；在2006年以前，理查德还担任洛克菲勒大学董事会成员。 理查德•洛克菲勒的父亲是刚过99岁生日的金融家和慈善家戴维德•洛克菲勒，其祖父小约翰•洛克菲勒则创建了洛克菲勒中心。 目前联邦航空管理局和国家交通安全委员会都在对该案展开调查。