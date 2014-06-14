吉尔吉斯斯坦南部封路并非针对中国

哈通社阿斯塔纳6月14日电，据新华网１３日报道，吉尔吉斯斯坦反对派示威者近期在连接吉南部的奥什州与中国的公路上设置路障，切断交通，致使中国方向驶来的２００多辆货车被困。经新华社记者核实，反对派封路并非针对中国。

据新华社驻比什凯克报道员欧姆尔巴伊介绍，封路的是正在狱中的吉前议长阿赫马特别克•克尔迪别科夫的支持者。他们的主要诉求是释放克尔迪别科夫。当地政府与示威者举行了数次谈判，均未取得成果。当局也未敢采取强力措施，致使公路自５月２７日至今一直关闭。

欧姆尔巴伊说，封路致使来自中国方向的２００多辆货车"趴"在路上，无法驶往目的地，但车主并非都是中国人。去年１１月，吉国反对派也曾采取过类似行动，当时公路被封锁数天，造成数公里的大堵车。

吉海关发言人努里娅•塔什波罗托娃接受采访时说，由于担心受损或无法离境，目前中国进入吉的货车已大幅减少。如果这种趋势一直持续到６月底，吉税收损失将达１．８亿索姆（约合３４３万美元）。

２０１０年，吉尔吉斯斯坦举行全民公决通过新宪法，将政体由总统制过渡到议会制，随后举行新宪法通过后的首次议会选举。１２月，"故乡"党领导人克尔迪别科夫当选为新一届议会议长。次年１２月，克尔迪别科夫因"与有组织犯罪团伙有联系和滥用职权"被反对派提出不信任案，不久提出辞职，后被判入狱至今。当时就有不少支持者在奥什市集会支持克尔迪别科夫。

作为吉尔吉斯斯坦第二大城市，奥什有"南方首都"之称，但由于处在人口众多、族群关系复杂、极端势力活跃的费尔干纳盆地，暴力纷争从未远离过奥什地区。