巴基斯坦政府提出上诉 要求禁止前总统穆沙拉夫出境

哈通社阿斯塔纳6月14日电，据中新网援引外媒报道，巴基斯坦前总统穆沙拉夫的律师称，该国政府14日向最高法院提起上诉，要求推翻此前允许穆沙拉夫出境的判决。

穆沙拉夫的律师团队称，巴基斯坦政府已经向最高法院提出上诉。

本月12日，卡拉奇地方法院判决巴政府15天内取消对穆沙拉夫的出境禁令。

穆沙拉夫的律师去年曾向巴基斯坦法庭请愿，要求撤销对穆沙拉夫限制出境的禁令，使其可以前往迪拜看望病中的母亲。由于穆沙拉夫在多起案件中受到指控，巴内政部曾将他列入出境限制名单。

今年3月31日，穆沙拉夫通过律师向审理他叛国罪的特别法庭递交了出境申请，希望法庭允许他赴美国治疗并看望在阿联酋治病的母亲。特别法庭拒绝了穆沙拉夫的申请并建议他联系政府。

穆沙拉夫1999年通过政变上台，后任巴基斯坦总统，直到2008年因对手威胁弹劾而辞职。他2009年开始"自我流放"，旅居英国。2013年3月，穆沙拉夫回到巴基斯坦参加选举，但被法院禁止参选。他其后被捕，因涉嫌卷入3起案件一直被软禁。

据此前报道，穆沙拉夫被指犯有叛国罪，原因是2007年11月他担任巴基斯坦总统兼陆军参谋长时，宣布实施紧急状态，并解除近60名法官职务，此举涉嫌违宪。消息称，若叛国罪名成立，穆沙拉夫可能面临死刑或无期徒刑。