乌克兰危机：俄罗斯谴责使馆遭到攻击

哈通社阿斯塔纳6月15日电，据BBC报道，乌克兰人在俄罗斯驻基辅大使馆外的示威抗议发生暴力冲突，俄罗斯对此反应愤怒。乌克兰抗议者砸毁大使馆窗户，并向大使馆投掷汽油弹。

情绪激愤的抗议者还焚烧俄罗斯国旗，砸鸡蛋，并翻倒俄罗斯外交车辆。

俄罗斯对发生在驻基辅大使馆外面的暴力抗议活动反应愤怒，指控乌克兰警察漠视攻击，"严重违反国际道义和责任"。 俄罗斯坦克 与此同时，北约公布了图像，并表示这些图像支持了乌克兰所指称的俄罗斯坦克车跨越边境进入乌克兰的说法。 俄罗斯否认派遣坦克车进入乌克兰东部地区协助亲俄罗斯叛军。 北约公布的图像显示T-64坦克车先出现在俄罗斯靠近乌克兰的军事准备区，然后再出现在乌克兰境内。 乌克兰的装甲车辆外面涂有记号和迷彩伪装，而图象上面的坦克车则没有记号和迷彩图案。 北约表示，这些图像对俄罗斯在乌克兰东部地区的角色"提出了重大的质疑"。

严重关切 与此同时，美国国务卿克里对俄罗斯外长拉夫罗夫表示，对乌克兰军用运输机在东部地区被亲俄罗斯分离分子击落表示严重关切。 拉夫罗夫则呼吁美国使用影响力，促使乌克兰停止在东部地区的武装行动。 克里也对俄罗斯驻基辅大使馆遭到攻击表示谴责。