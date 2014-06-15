乌克兰总统誓言报复军机被击落

哈通社阿斯塔纳6月15日电，据BBC报道，乌克兰总统波罗申科誓言要对亲俄罗斯分离分子在该国东部击落一架军用运输机造成49人死亡的攻击行动进行报复。

波罗申科周六（6月14日）召开紧急安全会议，并表示那些参与"恶劣恐怖攻击"的人一定会被惩罚。

他发表声明说，"乌克兰需要和平，但是恐怖分子会受到相应的还击。" 乌克兰国防部此前表示，该国一架Il-76军用运输机在卢甘斯克上空时遭遇防空火力袭击，随后坠毁。 这架载有士兵和军用装备的运输机当时正要在卢甘斯克的机场降落。 这是乌克兰党当局采取行动试图击败该国东部反叛武装以来死亡人数最多的单一事件。

乌克兰一架Il-76军用运输机遭遇防空火力袭击并坠毁。 乌克兰军方正在就此事展开调查，最初报告显示，袭击者动用了三枚与"毒刺"导弹相同的导弹，或是大口径的机关枪。 运输机上9名机组人员以及40名士兵全数丧生。 在坠毁的军用运输机的残骸四周，可以看到有叛军的战斗人员在盘查。 其中一人对路透社表示，"法西斯想要派遣多少增援部队来都没关系，我们会像这样对付他们。" 亲俄的分离主义者宣布乌克兰东部两个地区独立，卢甘斯克是其中一个地区的主要城市。