英国前首相布莱尔：伊拉克内乱再起与我无关

哈通社阿斯塔纳6月15日电，据BBC报道，英国前首相布莱尔称，伊拉克当前内乱再起与美英2003年入侵伊拉克无关，有关想法"可笑"。 布莱尔星期天（6月15日）在其网站撰文称，这是西方国家对叙利亚不作为的"意料之内的和恶性的效果"。

布莱尔称："我们必须从‘我们'造成这一切的主张中自我解放。我们没有（导致当前乱局）。"

他认为必须采取措施打击伊斯兰武装，但不一定要再次从地面进攻伊拉克。 "源自叙利亚" 布莱尔在其文章中称，极端武装"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"（ISIS）夺取摩苏尔控制权的行动是在叙利亚策划的。 叙利亚内战已经进入第三年，死者数以万计，数千万人流离失所。 去年8月，叙利亚首都大马士革附近发生化学武器袭击，造成数百人死亡后，英国议会下议院否决了出兵空袭阿萨德政权据点的议案。 布莱尔写道："每当我们放弃采取行动，最终被迫采取的行动规模只会更庞大。" 他说，对叙利亚采取军事行动，其规模"不会也没必要"与当年西方部队攻打伊拉克一样，但"有极端分子战斗的地方，就得动武对他们迎头痛击"。

来自逊尼派穆斯林的ISIS武装将属于少数的什叶派视为"异端"。该武装于星期一（9日）先后控制了摩苏尔与已故总统萨达姆•侯赛因家乡提克里特。 ISIS武装分子随后向南逼近东部迪亚拉省。他们于星期五在距离巴格达城市界限约80公里的米格达迪耶与什叶派武装交火。 在巴格达西北面约125公里的萨迈拉，亲ISIS武装试图从北面攻入。来自政府军和什叶派武装的援兵目前已经赶到当地。 布莱尔评论说，美国总统奥巴马提出不排除采取任何方法--包括军事手段--来打击极端分子，是正确的决定。 "重申己见" 2003年，美国与英国部队以搜寻侯赛因政权的大杀伤力武器为名入侵伊拉克。英国曾就英军的介入及其后果发起多次调查，包括于2009年展开的"齐尔考特调查"。 调查委员会上月宣布，他们即将公布布莱尔当年与时任美国总统乔治•布什商谈出兵伊拉克的谈话"概要"。 对此，布莱尔称，他希望整份调查报告能早日发表，并对于有人批评他要为报告发表进度缓慢负责感到"愤慨"。 布莱尔坚称自己无意阻挠调查委员会发表任何文件，并且认为发表报告将有助于"重申"其说法。 他在星期天发表的这篇文章中说，从叙利亚的例子可以看到，要是侯赛因得以继续统治伊拉克，侯赛因最终将会发展大杀伤力武器。 他说，伊拉克也许会在阿拉伯之春浪潮下，成为又一个发生茉莉花革命的国家。