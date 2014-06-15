巴基斯坦军方空袭打死“东伊运”恐怖分子

哈通社阿斯塔纳6月15日电，据新华社报道，巴基斯坦军方15日说，巴军方当天凌晨出动战斗机对西北部北瓦济里斯坦部落地区外国武装组织据点实施空袭，打死超过50名武装分子，其中包括"东突厥斯坦伊斯兰运动"(简称"东伊运")恐怖分子。

巴军方当天表示，有超过50名武装分子在空袭行动中被打死，其中大部分为乌兹别克武装分子，另有部分为"东伊运"恐怖分子。声称制造了8日卡拉奇机场袭击事件的乌兹别克武装组织幕后主使阿布•拉赫曼在空袭中丧生。

先前有当地媒体报道，巴基斯坦军方在当天凌晨的空袭中剿灭超过100名武装分子。 巴基斯坦塔利班(简称巴塔)发言人沙希德随后表示，巴塔没有关闭和谈大门，依然做好准备与政府进行"有意义的对话"，政府应采取"认真的方式"来恢复和谈进程。分析人士认为，巴塔在此时表现出"和谈诚意"，有意争取舆论支持，不排除为进行新一轮报复行动争取时间。 卡拉奇真纳国际机场8日深夜遭到武装分子袭击，造成至少40人死亡。随后，巴基斯坦塔利班和一个乌兹别克武装组织均声称制造了袭击事件。巴基斯坦塔利班称，这次袭击是对去年11月美军无人机炸死该组织首领哈基穆拉•马哈苏德的报复行动。