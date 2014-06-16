乌克兰称俄国已全面切断对其天然气供应

哈通社阿斯塔纳6月16日电，据BBC报道，乌克兰说"俄国供应的天然气已经降到零"，俄方则说乌克兰必须交付积欠的费用。俄国天然气公司Gazprom先前要求乌克兰在格林尼治时间6时之前，至少支付19.5亿美元的天然气费用。

该公司说，乌克兰总共积欠45亿美元，但是Gazprom同时保证将继续维持对欧洲的天然气供应。 Gazprom在声明中说，从今天起，乌克兰天然气公司必须预先付款，但是乌克兰天然气公司要求退还从2010年到现在，该公司"超额支付"的60亿美元。 俄国总理梅德韦杰夫指责乌克兰的说法形同"勒索"。 本周末，俄国、乌克兰以及欧盟就天然气供应问题举行了最新一轮的谈判，但是三方谈判代表都表示，谈判不成，近期再次谈判的机会也非常小。 俄国供应欧洲的天然气当中，15%经过在乌克兰境内的管路，Gazprom强调，保证对欧洲输气顺畅是乌克兰的责任。 本月早些时候，Gazprom曾经同意延展乌克兰支付积欠天然气费用的款项，但是乌克兰拒绝全额支付，称以此抗议俄国最近将对乌克兰输气的价格提高80%。 俄国在今年4月中止了乌克兰前总统亚努科维奇去年12月所谈妥的天然气价格优惠。 不过Gazprom和乌克兰的Naftogaz天然气公司已经在瑞典斯德哥尔摩的商会仲裁院相互起诉对方违约。