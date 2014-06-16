俄罗斯多城居民要求恢复苏联时期城市名称

哈通社阿斯塔纳6月16日电，据人民网莫援引俄媒体综合报道，在一些俄罗斯人提议恢复伏尔加格勒在苏联时期的名称斯大林格勒之后，又有一些俄罗斯城市居民要求恢复自己所住城市在苏联时期的名称。出现这种情况的原因是，苏联解体后，有近30座俄罗斯城市改名或恢复了十月革命之前的名称。

据悉，近日，多座俄罗斯城市居民希望恢复本城在苏联时期的名称，如，将圣彼得堡恢复为苏联时期的列宁格勒，将特维尔恢复为苏联时期的加里宁，还原佩尔姆在苏联时期的名称莫洛托夫，恢复雷宾斯克在苏联时期的名称安德罗波夫，卡马河畔切尔内在苏联时期曾叫勃列日涅夫，奥伦堡在苏联时期曾为契卡罗夫等。

伏尔加格勒在1925年至1961年曾叫斯大林格勒。2014年夏初，一位卫国战争老战士致函俄罗斯总统普京，建议恢复该城在苏联时期的名称--斯大林格勒。之后，这一建议在居民中间被纷纷议论并得到以久加诺夫为首的俄罗斯共产党的积极响应和赞同。俄共很快就收集了20万人的签名，他们认为恢复斯大林格勒名字是恢复历史的公正，并且能够提高和弘扬俄罗斯人的爱国主义精神。赞成恢复该城苏联时期名字的人们还认为，斯大林格勒并不会让人想到斯大林这个人，而会令人想起卫国战争中的那次具有转折性意义的斯大林格勒战役，回忆起斯大林格勒军民捍卫这座城市所建立的丰功伟绩以及苏联人民战胜德国法西斯的伟大胜利。

针对这一情况，俄罗斯总统普京发表了自己的看法。他认为，需要通过全民公决的形式解决伏尔加格勒恢复原名的问题。他说，"居民们怎么说，我们就怎么办。"

但无论是伏尔加格勒恢复名称一事，还是其他城市的改名问题均暂时停留在务虚的议论上，政府尚未对此采取任何具体行动。