克里说美国愿意与伊朗讨论伊拉克局势

哈通社阿斯塔纳6月17日电，据新华网报道，美国国务卿克里１６日表示，美国愿意就伊拉克局势与伊朗展开会谈，同时也不排除与其进行军事合作的可能性。

克里当天就伊拉克局势问题接受了雅虎新闻网站的专访。在被问及美国是否考虑与伊朗进行军事合作时，克里表示，美国对任何维护伊拉克主权、消灭外部恐怖分子的"建设性"手段持开放态度，但他同时强调，美国将在伊朗提出方案后再做决定。 克里说，伊拉克武装分子已对伊拉克的存亡构成威胁，同时也威胁到整个地区的稳定。在被问及美国是否考虑对武装分子进行空中打击时，克里说，这不是一劳永逸的办法，但可能是重要的选项之一。 极端武装组织"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"一周来在伊拉克北部攻城略地，占领第二大城市摩苏尔和重镇提克里特并向首都巴格达推进，再次引发国际社会对伊拉克安全局势的关注和忧虑。美国总统奥巴马说，美方不打算派遣地面部队支援伊拉克政府，但可能考虑其他选项。 伊朗总统哈桑•鲁哈尼１４日表示，如果美国开始在伊拉克和其他地区"打击恐怖主义团伙"，伊朗"可以考虑"与美国合作，打击"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"武装分子。