韩沉船事故第二次庭审

哈通社阿斯塔纳电，据文汇网消息，韩国法院于17号对「岁月号」沉船船长等15名船员进行第二次开庭审理，其中船长等人被指控犯有杀人罪。

据中国广播网援引韩联社6月17日报道，韩国光州地方法院今天上午10点再次开庭，对岁月号沉船事故的相关责任人进行庭审。今天被控杀人的船长李俊锡等4名船员，以及被控遗弃致人死亡、受伤和违反海难救助法的11名船员将出庭受审，预计审理的内容将包括在初审中没有涉及的被告人陈述、被告人律师针对检方的证据申请的意见陈述和被告人律师证据申请等等。

本月10日，韩国光州地方法院对15名船员进行了首次开庭审理。庭审中，被告人辩护律师为受到杀人罪指控的船长、一等航海师、二等航海师和轮机长等4名船员分别进行了辩护，反驳了检方针对4人的杀人指控。4人的杀人罪名是否成立也成为各界关注焦点。据称，「岁月」号沉没时，船上共有船务人员29人，其中22人生还，生还船员中15人是负责船隻航行的航务人员，另外7人是厨师等其他服务人员。今年68岁的船长李俊锡和3名高级船员被控谋杀，最高面临死刑，2名船员被控弃船逃跑最高面临终身监禁，另外9名船员被控渎职，也将面临一定年限的监禁。

李俊锡出现的时候，现场的人群向其怒喊「凶手」。出席庭审的遇难者家属也高举着横幅，上面写道：「你不是人，你是禽兽。」迄今为止韩国「岁月号」沉船事故已经造成了包括4名中国乘客在内的近300人遇难，另外还有12人下落不明。目前俞炳彦和的他的长子仍然在逃，正在被警方通缉。