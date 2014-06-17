韩乌举行首脑会晤 商定加强战略合作伙伴关系

哈通社阿斯塔纳6月17日电，据韩联社塔17日报道，正在乌兹别克斯坦首都塔什干进行国事访问的韩国总统朴槿惠17日与乌兹别克斯坦总统伊斯兰•阿卜杜加尼耶维奇•卡里莫夫举行首脑会谈，双方就加强两国战略合作伙伴关系达成协议，并签署了《联合宣言》。

两位领导人在当天的会谈上就加强两国高层对话和政府、国会之间的交流与合作达成一致，并决定继续保持两国政府间的定期会议机制。就加强贸易投资的实质性合作方案，两位领导人决定保持合作，继续推进苏尔吉尔气田开发项目和新推进坎德姆气田开发及燃气处理工厂建设等其他能源合作项目。

另外，两位领导人还在《联合宣言》中敦促朝鲜不要进行新的核试验并弃核，通过重新加入《不扩散核武器条约》(NPT)履行国际义务。

卡里莫夫对韩国政府提出的"欧亚倡议"、"韩半岛信任进程"、"德累斯顿构想"等表示了支持。"欧亚倡议"是朴槿惠总统提出的经济外交构想，指的是通过欧亚地区国家之间的经济合作，扩大韩国的对外贸易，带动朝鲜进行开放，消除韩半岛的紧张局势。为实现该构想，韩国政府认为需要构建连结釜山、朝鲜、俄罗斯、中国、中亚的"丝绸之路快车"(SRX)，因此需要加强与中亚国家的合作。

此外，双方还签署了韩国政府和乌兹别克斯坦政府之间无偿援助的相关基本协定等4个协定和谅解备忘录。无偿援助基本协定的内容包括，韩国政府在预算限度内向乌兹别克斯坦派遣专家和志愿服务队伍，提供机械类装备和物资，乌兹别克斯坦政府向被派遣的人员和提供的装备等提供特权，并减免关税等。韩国政府还决定在2014-2017年向乌兹别克斯坦提供2.5亿美元的对外经济合作基金贷款。

此次会谈是两国1992年建交以来的第13次首脑会谈。当地有18万名韩裔居住在当地。