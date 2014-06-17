我们为什么与世界杯一起狂欢

世界杯不仅是一项体育赛事，它总归是现实世界的一部分，它包含现实世界的一切政治经济学。多元化价值，也是世界杯吸引不同阶层、不同诉求者的原因所在。

第20届世界杯足球赛决赛阶段的比赛在巴西已拉开帷幕。世界各国球迷又迎来了4年一度的狂欢季。 我们为什么如此热衷与世界杯一起狂欢？ 足球是集竞技性、战术性、团队合作与天赋为一体的体育项目，现代足球作为强势文化的输出产品具有强大的渗透传播能量，足球形成了最完整的产业链条，足球具有不可预知性，世界杯是集中呈现足球乃至体育魅力的最大平台，这应是其吸引我们的初始原因。

世界杯不仅是一项体育赛事，它总归是现实世界的一部分，它包含现实世界的一切政治经济学。视野宽泛的人，会关心东道主是否借世界杯重振经济，足球外交附加的政治意义将如何展现，全球资本市场是否会陷入"世界杯魔咒"；热爱足球的人，会关心赛会的组织形式、球队技战术演练；各国职业足球的管理者和投资者们，会制订下一个4年的战略规划，挖掘球员市场，等等。多元化价值，也是世界杯吸引不同阶层、不同诉求者的原因所在。

但还有其他原因。足球产业成功的商业运营，吸引了最多传统媒体、新媒体的参与，在全球范围内完成了狂欢的议程设置。无论真球迷还是伪球迷，无论世界杯是否与个人的兴趣相关，无论你热爱还是厌恶，触目所及都是这个主题，这也就渐渐成为促进沟通的最佳话题。在新媒体时代生活的人们，相互之间的社会化沟通，往往极大程度依赖媒体聚焦的话题。而在世界杯期间，你至少不必为"搭讪由头"犯愁。这是一种无奈，也是一种幸福。

正如武侠小说成为"成人童话"一样，足球世界也有着童话世界般的爱恨情仇。在低门槛、超简单的剧情中，我们就可以看到国家之间的荣誉之争，看到个体英雄的奋斗或挣扎、光荣或耻辱。赛场内外，都可能出现剧场才会有的各种纯粹的快乐或疯狂、荣耀或沮丧。生活于庸常现实中的人们，可以通过喜欢的球队、球员，甚至看身边的球迷，而获得一种极具代入感、趣味感的体验。

或许这就是世界杯最好的赠与：给超越种族、国界、性别的所有人，在一个长长的"时间窗口"，提供这样一个"快乐大片"。对很多人来说，它还是免费的。

（文章来源：新京报）