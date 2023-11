伊拉克危机再现 “打与不打”奥巴马又临两难抉择

哈通社阿斯塔纳6月16日电,据路透社报道, 美国总统奥巴马从伊拉克撤军两年半以后,能够帮助伊拉克政府对抗武装分子的可选方案少之又少,甚至有人怀疑空袭能否奏效也未可知。

未来几天,奥巴马将宣布如何对伊拉克危机做出反应。武装分子正在向南逼近首都巴格达,希冀在伊拉克和叙利亚之间重建一个庞大的伊斯兰帝国。

奥巴马已经表示不会向伊拉克派兵。美国官员称,可供考虑的选择包括对威胁什叶派穆斯林政府的逊尼派武装分子发动空袭、加速向伊拉克安全部队提供军火以及加强对伊拉克安全部队的训练。官员称,美国已经增加了伊拉克上空搜集情报的无人机飞行数量。

对于美国是否有意愿、甚或是否有能力阻止伊拉克陷入内战,美国政府内外的怀疑态度都与日俱增。官员们指出,美国训练的伊拉克军队本周在北部的溃败加剧了事件发展速度超出美国控制的担忧。

"情况糟透了,"一名美国高官说道。

了解白宫意图的消息人士称,为了降低应对失败的风险,美国政府可能考虑采取分步措施,首先是努力支持伊拉克军队,如果局势进一步恶化,或许会采取更加直接的军事行动。

最大的问题是,美国是否会部署战斗机或无人机对伊武装分子实施空袭。伊拉克和黎凡特伊斯兰国(Islamic State of Iraq and the Levant,ISIL)武装分子本周迅速攻占北部城市摩苏尔和提克里特,现在直接威胁巴格达。

五角大楼周五称,这种空袭是"动态的攻击"。空袭可能从航母或美国在土耳其因切利克的空军基地发动。五角大楼周五称,布什号航空母舰作战群已经到达该地区。

尽管美国发动空袭会向ISIL武装分子发出支持伊拉克政府的强烈信号,国家安全官员们担忧美国是否有能力锁定运动中的武装分子,以及是否能对其战斗力形成严重打击。

两名美国国家安全消息人士指出,损毁城市或伊拉克基础设施的空袭可能导致危机恶化。另外一个大的担忧则是误伤风险。

奥巴马周五坚持表示,任何军事行动都将是"有针对性的"和"精确的",似乎反映出谨慎行事的愿望,以求避免伤及平民和防止美国再次陷入伊拉克战争泥沼。

一名了解情况的前美国官员匿名表示,在内部讨论中,白宫寻求限制美国的军事参与度,令白宫是否会执行五角大楼提出的军事装备、训练和空袭的建议存有疑问。

此人称,奥巴马及其高级幕僚高度倾向增加对伊政府的军火销售,对无人机空袭ISIL的建议则持怀疑态度。

但加快向伊拉克军队输送美国武器的想法也不是没有缺陷。

运输小型武器和反恐装备在短期内是可行的,但F-16战斗机和阿帕奇武装直升机等大型武器则需要更多时间进行生产。

美国官员可能对过快运输武器也比较谨慎,尤其是在本周的闪电行动中,有悍马巡逻车和大炮等美式装备在战斗中落入了武装分子之手。

奥巴马迟迟未定是否对伊拉克动武,这与去年就叙利亚化武问题是否进行军事打击的做法如出一辙。

如今面对伊拉克危机,奥巴马再次承诺"与国会协商",但他并未发起国会投票。去年,由于国会反对对叙动武计划,奥巴马最终放弃了武力打击。