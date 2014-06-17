伊拉克政府谴责沙特称其向反政府武装提供资金

哈通社阿斯塔纳6月17日电，据新华网巴综合报道，伊拉克安全部队１７日与反政府武装继续在东、西、北三线展开争夺。数十名囚犯在东部迪亚拉省的一场交火中被打死。伊拉克政府当天谴责沙特阿拉伯，称其应对伊拉克当前局势负责。

在伊北部尼尼微省被占首府摩苏尔以西７０公里的泰勒阿费尔市西部一些什叶派街区，伊安全部队和什叶派部族武装继续同武装分子激烈交火。安全部队当天攻下泰勒阿费尔市外的一座机场，并通过该机场补充到包括"正义联盟"民兵武装在内的大批兵源。

"正义联盟"是一支什叶派民兵组织，据说接受过伊朗革命卫队的资助和训练，曾在伊拉克战争期间与美军交手，后成为现什叶派政府的同盟。据了解，持续多日的交火迫使泰勒阿费尔市２５万人口中的大部分逃往东面的库尔德自治区和西面的辛贾尔市。

在西部的安巴尔省，一伙隶属于叙利亚反政府组织的武装分子攻占了叙伊边境的加伊姆边防检查站。消息人士说，这伙武装分子当天向该检查站发起进攻，伊守军抵挡不住，被迫撤离该边境检查站。该消息人士说，政府军和当地部族武装重新在加伊姆市集结，准备夺回被叙利亚武装分子占领的检查站。据了解，叙利亚反政府武装目前控制着该边境地带叙利亚一侧的检查站。

这是加伊姆边境检查站第二次被武装分子占领。伊安全部队１６日刚从伊拉克反政府武装手中夺回该检查站和附近的加伊姆市。１１日，反政府武装曾一度控制该检查站和加伊姆市。

伊东部迪亚拉省安全部队负责人说，从１６日晚至１７日，伊安全部队在该省首府巴古拜市和马格达迪耶市、乌德海姆镇与反政府武装发生多次交火，共打死２８名武装分子。

在巴古拜西郊警察局的交火中，伊安全部队打死了数十名囚犯。伊拉克军方发言人卡西姆•阿塔在１７日召开的新闻发布会上宣布了这一消息，称"安全部队在与反政府武装的交火中炸死了５２名囚犯"。但迪亚拉省警方人士告诉新华社记者，医疗报告显示，被杀的囚犯数目应为４４人。该消息人士还说，这些囚犯大多被指控犯有恐怖主义罪行。

当天，伊拉克总理办公室发表一份声明，称沙特向伊反政府武装提供"资金和支持"，应对当前伊拉克国内流血冲突和动乱局势负责。声明称，沙特"站在恐怖主义一边"、"干涉伊拉克内政"，伊政府"强烈谴责沙特这一立场"。伊拉克政府还警告沙特应当把注意力放在本国事务上，"不要再打压和排挤国内的一些什叶派民众"。

沙特内阁１６日发表声明，呼吁伊拉克进行宪法和政治改革，尽快组建由各阶层平等参与的全国和解政府，同时反对外部势力干预伊拉克内政。 伊拉克反政府武装近来与伊安全部队不断爆发激烈冲突，反政府武装１０日至１１日相继占领伊北部重要城市摩苏尔和提克里特，伊拉克安全局势急剧恶化。