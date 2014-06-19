悉尼旅游成本全球第十贵 越南河內最便宜

哈通社阿斯塔纳电,据 Lenta.ru.网站报道Trip Advisor委托独立调查公司Ipsos Mori进行的年度成本对比调查《城市旅游指数》（TripIndex Cities）发现，两人在悉尼夜出消遣和在一家4星级酒店过夜的平均费用是404.17元。

悉尼的4星和4.5星级酒店定价虽然比伦敦、巴黎和纽约更合理，平均为每晚211.35元，但悉尼的用餐成本却是全球第三贵的，仅次于斯德哥尔摩和奥斯陆。 伦敦是最昂贵的休息目的地，平均成本为560.56元。河内则是最便宜的休息目的地，平均成本为164.85元。 《城市旅游指数》对比了全球48个关键的旅游城市一夜外出消遣的开销，将两人6月到8月在五星级酒店享用一杯餐前鸡尾酒、下馆子、打的、四星级酒店住宿费的典型成本计算在内。 成本最昂贵的10个城市中，有7个位于欧洲。不过，最便宜的城市排行榜中，东欧也占据了三席，亚洲城市则占了5个。 Trip Advisor的发言人Scott Wegener称，今年的调查结果显示亚洲目的地依旧是最便宜的，欧洲仍然是最贵的。"不过，象是保加利亚和捷克共和国等东欧国家却逆其道而行之，它们有可能会成为澳洲游客在欧洲的落脚点。"