纳扎尔巴耶夫:哈萨克斯坦支持韩国为实现朝鲜半岛统一所做的努力

哈通社阿斯塔纳6月19日电, 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫今天在总统府同韩国总统朴槿惠举行双边扩大会议时表示，哈萨克斯坦全力支持韩国为实现朝鲜半岛统一所做的努力，这符合朝鲜人民的愿望。

纳扎尔巴耶夫说："在举行小范围会谈时，我们就哈韩双边关系、各领域务实合作以及共同关心的国际和地区问题进行了深入讨论。两国在许多国际问题上观点基本一致，我与朴槿惠总统一致同意加强两国高层互访，推动各领域互利合作，引领两国关系发展。“

纳扎尔巴耶夫指出，只经历了两代人，韩国就从一个大部分人是文盲的国家步入Ｇ２０国行列，成为经济强国。韩国的崛起完全靠的就是国民的吃苦耐劳精神。 纳扎尔巴耶夫说："两国的合作已达到前所未有的高度，我们在能源、汽车制造、建筑、矿产、医疗卫生方面以及教育科学领域的的合作取得丰硕成果，两国双边贸易额达到１５亿美元。我坚信，在双方共同努力下，哈韩战略伙伴关系发展一定会‘亲上加亲’，更好地造福两国和两国人民。” 纳扎尔巴耶夫总统还表示，哈萨克斯坦坚决反对朝鲜拥有核武器，并一如既往支持韩国为实现朝鲜半岛统一所做的一切努力。