伊拉克武装分子的招聘广告：有工资，包吃住

哈通社阿斯塔纳电，据环球网消息，伊拉克境内反政府武装"伊拉克和叙利亚伊斯兰国"(简称"伊斯兰国")自称拥有1.5万人马，但其中绝大多数并非伊拉克或叙利亚本地人，而是来自中东、西欧和东南亚等地。

如今的"伊斯兰国"非常善于利用英文社交媒体平台(如Twitter)发布各种宣传材料并招聘新兵。各国反恐怖机构正通过社交媒体，寻找与伊斯兰国有关的更多信息。其中，该组织的招聘广告和"伊拉克指南"尤其抢眼。 "你不用做太多，不错的薪水，包吃包住"，这就是"伊斯兰国"成员向英国人发出的招聘广告。他们喜欢到匿名网上论坛发布帖子，并采取"有问必答"的方式扩大影响。武装分子最愿在青少年聚集的论坛上活动。 与此同时，"伊斯兰国"的招聘者还提供各类"避开官方监视、顺利进入伊拉克的方法"。比如，要求应征者携带智能手机和充电器电源转换插头，不要携带任何伊斯兰教的经文或者书籍，但要带上足够的现金等等。 除了西欧外，"伊斯兰国"在东南亚，特别是印度尼西亚和马来西亚拥有大量支持者。自从2002年巴厘岛爆炸案后，因遭到政府的严厉镇压，很多当地极端分子因为缺少"用武之地"，开始转投伊拉克"打圣战"。 今天的西欧国家穆斯林人口众多，但很多年轻人找不到工作，很容易被极端势力通过网上渗透来洗脑，然后去从事自认为"很酷"的工作。更令人不安的是，这些人可能会从伊拉克回到欧洲策划恐怖袭击行动。