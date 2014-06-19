伊拉克再陷危机 中资企业何去何从？

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道，伊拉克反政府武装"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"(简称ISIS)在夺取北方几处重镇后，逼近巴格达，并攻占命脉油田，伊拉克出现自2003年以来的最大变数。

面对危机，伊拉克总理马利基请求美国提供空袭力量支持，与此同时，美国参议员表示，总统奥巴马可能会"绕过"国会，对伊拉克的最新变局采取行动。

剑拔弩张，似乎将人们带回到11年前美军空袭轰炸巴格达、扳倒萨达姆的一幕。 "挤出效应"？ 对目前伊拉克局势出现的变数，大致有两派观点，一种观点认为2003年以美国为首的联军对萨达姆政权的打击埋下祸根；另一种观点认为，西方在"一朝被蛇咬"后，在叙利亚问题上迟迟"无为"，导致今天伊拉克的危机。 中东问题专家、中央党校国际战略研究所教授高祖贵对BBC中文网说，目前局势与2003年伊拉克战争有关联，但并不直接。 "从地区角度来说，叙利亚危机出现了变化，此前叙政府和温和反对派的二元对峙，演变为政府、温和反对派和ISIS三派力量的较量。" 高祖贵说，随着叙利亚巴沙尔政府势力的不断扩大，对激进反对派的战斗优势也越来越大，大大挤压了ISIS在叙利亚境内的活动空间，迫使其将活动区域转向伊拉克的北部和西部。

伊拉克的ISIS成员据报约一万人左右，但过去两周，激进武装人员势如破竹，夺取了诸多北部城镇，政府军似乎不堪一击，为何如此呢？ 中国社会科学院西亚非洲研究所教授王京烈对BBC中文网说，在美国推翻萨达姆政权后，在伊拉克构建了一个新的政体，即"复合式的分权政治结构"，既参杂了种族的因素、又有教派的因素，境内有库尔德族、什叶派和逊尼派穆斯林三大势力，其分权造成了复杂的局面。 伊拉克以什叶派为主，在马利基执政后，并未融合各派分歧上取得进展，美国也公开指责马利基的"无为"导致了目前的危机，逊尼派则感到受到马利基政府的歧视，而ISIS则利用了这一憎恨情绪，卷土重来。 王京烈说，中东地区由于其特殊的民族和宗教因素，加之发展阶段不同，所以需要"适度权威"，方能维持稳定，"西方国家所谓的负责任地干预政策"其实是导致了局势的恶化。 中央党校国际战略研究所教授高祖贵认为，正是伊拉克这种复杂的宗教和民族矛盾，让美国也不敢轻举妄动。 静观其变

伊拉克是中国第五大石油供应国，伊拉克战争后，中国从伊拉克进口石油减少，但过去五年来，中国对伊拉克的投资和进口快速提升。 中国的"三桶油"（中石油、中石化和中海油）都在伊拉克有运营，中石油规模最大，在伊拉克南部产油区有四个项目，去年产量据报近三亿桶，占其海外产量的1/3。中资企业在伊拉克的员工约一万人。 虽然埃克森美孚、英国石油开始公司等西方大石油公司开始从伊拉克撤离部分员工，但截至目前，中资企业似乎并没有采取类似行动。 中央党校国际战略研究所教授高祖贵对BBC中文网说，现在中资企业是"按兵不动、静观其变"。 高祖贵说："伊拉克的局势已经对国际石油市场产生影响，对中国这个对外石油依存度比较高的国家来说，风险因素当然很大。" 他说，中国现在要做的就是试图推动马利基能发挥作用，来化解目前危机，中国"这不仅是保护中国的利益，也是伊拉克自身利益"。 中国社会科学院西亚非洲研究所教授王京烈说，面对种种风险，中国已有意识地拓展不同石油来源渠道，以图分散风险。 王京烈说，与英美石油企业相比，中资企业在伊拉克和其它中东国家有"人缘优势"，当地民众对中资企业和员工态度友好，不到万不得已，中资企业不会轻易言退。 虽然伊拉克的油田和出口设施主要集中在巴士拉附近的南部地带，但巴格达北部200公里处的最大炼油厂拜伊吉（Baiji）周三遭到ISIS武装人员攻击，导致停产，由于该油厂主要供应伊拉克国内能源需求，伊拉克自身能源供应也面临风险。