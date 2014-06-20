世界杯赛场上的“中国制造”

哈通社阿斯塔纳6月20日电，据华尔街日报报道，今年世界杯参赛球队没有中国，但没关系，因为比赛官方用球是中国的。

中国制造，巴西出售。卖给世界各地球迷的许多产品都是如此。

阿迪达斯(Adidas AG)设计的巴西世界杯比赛用球Brazuca只有六块表皮，是在中国南方城市深圳一家工厂里生产的。这家工厂的母公司、台北运动用品生产商龙伟实业(Long Way Enterprise)从1997年开始就与阿迪达斯合作。龙伟实业还生产了2010年南非世界杯的官方用球，当年该球销量达到了1,300万个。

龙伟实业驻深圳经理Lawrence Poon说，他们每天都能在电视机上看到自己的产品，感觉自己"进球得分"了。

阿迪达斯一位发言人称，由于需求量很大，今年一部份官方用球也在巴基斯坦生产，不过阿迪达斯还是频繁地向中国工厂下单，因为那里有熟练工人、巨大的材料供应商网络和基础设施。

中国还将通过其他方式给本届世界杯留下自己的印记。

从吉祥物犰狳的塑像、到假发、旗帜和帽子，中国正在为本届世界杯生产一长串的纪念品。而且，谁又能忘记上一届南非世界杯上突然冒出来的"呜呜祖拉"（中国制造）呢？今年，中国为广大球迷们生产了另一种乐器--巴西打击乐器"卡塞罗拉"。

虽然没有对中国将获得多少销售利润的官方统计数据，但考虑到中国劳动力成本上升，利润率可能在下降。Ponn说，上世纪80年代末，许多国际运动服饰品牌都把生产业务外包给台湾，直到上世纪90年代中国劳动力市场开放。但今天，随着中国和相邻的东南亚国家的薪资水平上升，工厂之间的竞争已经不再只拼谁最便宜，还要拼谁的生产效率最高。

台湾华冈集团(Wagon Group)总裁Simon Lee说，"中国制造"慢慢已变成高品质的代名词，尽管以往并不是这样。这家台资公司负责提供今年世界杯80%的官方授权纪念品。

华冈已生产了超过800万个世界杯相关产品，高于2010年世界杯时的约200万个。Lee说，今年世界杯的需求高于以往，由于近年来足球在全世界受欢迎程度提升，这也不足为奇。10年来，Lee的公司一直为世界杯生产产品。

世界杯相关产品中的很大一部分在中国浙江省义乌国际商贸城制造。据义乌市海关的官方数据，义乌今年前五个月向巴西出口的小商品总额已达1.60亿美元，较上年同期增长31%。其中，同期内体育用品的出口总额达278万美元，同比增42%。

但真正挣钱的可能是中国为本届世界杯生产的某些高端产品。中国制造的安检机放置在许多球场的入口处，电气列车将球迷运送到主体育场，LED显示屏播放比赛，混合动力巴士将游客运送到各个赛事场馆。

中国国家主席习近平曾表示，他希望中国有能力主办一次世界杯，并且有一天能赢得世界杯。但这需要时间。中国国家队目前的世界排名为103位，仅在2002年获得过一次世界杯入场券。

与许多其他事情一样，中国首先展示其经济实力，所以现在中国的制造业企业正尽情享受世界杯的荣光。