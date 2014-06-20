美国将向伊拉克派遣军事顾问

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，美国总统奥巴马周四（19日）在白宫就伊拉克危机发表最新讲话，表示美国将向伊拉克增派军事顾问，但军队不会重返伊拉克作战。

不过，奥巴马说美国将愿意在伊拉克展开"有针对性的"和"精确的"军事行动，但在此之前他需要首先征求国会和中东地区的领导人的意见。 奥巴马承认，对伊拉克发动攻击的逊尼派穆斯林极端组织"伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIS）" 给伊拉克人民、中东地区和美国的利益构成了一个威胁。 他说，美国已经大大加强了它的情报搜集工作，以便更好地了解ISIS在伊拉克的活动。 奥巴马说，美国将加强对伊拉克军队的援助，提供额外的设备，并将向伊拉克再派遣300名军事顾问。 奥巴马还说，美国将与伊拉克和地区领导人一道展开外交努力，国务卿克里将于本周末与中东地区和欧洲的领导人举行会晤。 除此以外，奥巴马还表示，伊拉克领导人必须超越他们之间的分歧，共同为伊拉克的未来寻找一个政治解决方案。 他说，美国不能挑选伊拉克的领导人，但是只有能够包容所有议程的领袖才能够带领伊拉克渡过目前的这场危机。 奥巴马说，美国将致力于全球能源市场的稳定，不会让伊拉克成为极端组织的"安全区"。 目前，伊拉克政府军正在拜伊吉炼油厂与ISIS的武装分子展开激烈的争夺战。 拜伊吉炼油厂是伊拉克最大的炼油设施，位于首都巴格达以北大约200公里处。 伊拉克政府坚称，安全部队仍在控制着该炼油厂，但是ISIS的激进分子已经包围了整个炼油厂。 伊拉克已经请求美国对这些激进分子发动空袭。 早些时候，伊拉克总理马利基的一名发言人告诉BBC，该国的领导层感觉自己已经被国际社会"抛弃"。 ISIS武装分子已经攻占了伊拉克北部的好几座城镇。周三，他们开始对拜伊吉炼油厂展开攻击。 将近所有15,000名工人和100名外国专家已经在周二离开该炼油厂。 早在几天前，拜伊吉炼油厂的生产就已经暂停了。该炼油厂是伊拉克国内燃油的主要生产商。