埃克森美孚和英国石油开始从伊拉克撤员

哈通社阿斯塔纳6月20日电，据外媒报道，由于伊拉克极端武装分子继续向首都巴格达推进，埃克森美孚公司和英国石油公司开始撤出在伊拉克的职员。

此前，伊拉克政府以及石油公司表示，目前每天近300万桶的原油产量不会受到局势的影响。据知情人士透露，埃克森美孚的西古尔纳油田仍在继续运转，但是公司已经撤出了一些员工。英国石油公司首席执行官鲍勃•杜德利昨日表示，BP已经撤离了非必要的工作人员。

尽管极端武装分子横扫了伊拉克北部地区，伊拉克南部油田以及基尔库克油田未受冲击。BP掌门人鲍勃•杜德利认为，尽管暴力事件将对伊拉克局势造成巨大影响，但战乱不太可能蔓延至南部油田。总部位于迪拜的杜尼娅前沿顾问公司董事总经理凯尔•斯特尔马表示："伊拉克负责供应国际市场的油田位于南部地区，将不会受到冲突的影响。"

雪佛龙公司、道达尔公司和马拉松石油公司等其他石油巨头仍继续在伊拉克库尔德斯坦地区进行运营。马拉松石油公司发言人表示，该公司还没有撤离员工。而雪佛龙公司的发言人表示该公司业务处于正常状态。

另据路透社报道，伊拉克南方石油公司总裁贾法尔18日表示，英国石油已经撤离20%人员，在伊拉克南部的其它大型石油公司则没有撤离计划。

贾法尔表示，目前伊拉克局势对南部没有任何影响。