卡里姆•马西莫夫就与腐败和隐形经济做斗争的根本途径和方法进行讲解

哈通社阿斯塔纳6月20日电，在今天召开的议会全体会议上，哈萨克斯坦政府总理卡里姆•马西莫夫向与会人员讲解与腐败和隐形经济做斗争的新方法。会议还讨论了2013年上半年国家预算执行情况。

卡里姆•马西莫夫在回答议员提出的问题的同时，还重点提到与腐败做斗争和隐形经济问题。"有人说，哈萨克斯坦隐形经济占全部经济的比重在19.2%左右，也许这一比例或多或少，隐形经济在所有国家存在，既然存在，我们就必须与它开战，这一战非打不可，而且还是持久战。举个例子，如果说，我们的房屋墙上有个大洞，必将引来小偷，怎么防范小偷呢，有两个办法，一个是，派人守候在附近，一举将小偷擒获，并严惩小偷，另一种方法是，把洞堵死，要"拔出萝卜带出泥"，让腐败失去"土壤"。 卡里姆•马西莫夫指出，让隐形经济无处遁逃，最好的办法是将墙壁上的洞堵死，或将其"晒"在阳光下，使之无法潜行匿迹。为此，要进一步形成上下联动的合力监督机制，拓宽监督渠道，把"隐形经济"找出来、"晒"出来，起到当头棒喝的预警和震慑作用。同时，更要抓紧推出治本之策，形成长效机制，用法律之剑戳破各类腐败的"隐身衣"，彻底铲除腐败滋生的土壤。