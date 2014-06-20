印度关闭一家可口可乐工厂

哈通社阿斯塔纳电，据FT中文网消息，由于被当地农民投诉用水过多，印度北部一家可口可乐(Coca-Cola)装瓶厂被勒令关闭，这给世界最大软饮料厂商在其最重要的市场之一提出了新的难题。

印度政府表示，主管部门吊销了印度斯坦可口可乐饮料公司(Hindustan Coca-Cola Beverages)北方邦工厂的生产许可证。北方邦的地下水十多年来一直处于危急水平。 对于所经营地区供水有限的跨国公司来说，缺水成为越来越紧迫的风险。严重供水短缺的情况在印度十分普遍，主要原因是灌溉比较浪费水，但政府迟迟解决不了这一问题。 活动人士对关厂举措表示赞赏。10年前，在被居民投诉耗尽并污染水源后，南部喀拉拉邦的一家可口可乐装瓶厂被关闭。 "这是一场伟大的胜利，也让人欣喜地看到，地方社区可以成功对抗有权势的大企业，"参加了反对可口可乐行动的南德拉尔•马斯特表示。 喀拉拉邦事件促使跨国企业认识到供水风险。包括可口可乐在内的多家公司之后做出努力，改善自身和当地社区的用水情况。 印度斯坦可口可乐饮料公司表示，关闭工厂"没有前例"，有关其不负责任使用水资源的指控"具有误导性，是错误的"。 这家装瓶厂表示，其对水资源的利用是"非常负责任而且相当审慎"的，该公司补充称，其"在水资源可持续性方面有着共同利益"。 可口可乐此前表示，印度可能会在未来几年内成为其最大的5个市场之一，并计划在2012年至2020年在印度投资约50亿美元。 随着印度气温升高，现在是印度软饮行业的旺季。 然而，预计工厂关闭事件对可口可乐的业务影响很小，因为这家单一生产线工厂是该公司最小装瓶厂之一，每年大约灌装2650万升饮料。 在印度关闭这家装瓶厂之际，可口可乐正申请扩建该工厂。 这次工厂关闭事件还会引发有关在印度经商难度的疑问。